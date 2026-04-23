最瘋狂時刻來臨！橘紅雨彈炸半個台灣 週五高溫驟降10度

週五清晨中部以北有局部短延時豪雨。圖為台北今天下雨。（記者田裕華攝）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。北部、宜蘭週四高溫30度，週五低溫剩下20度，溫差約10度。（氣象署提供）

中央氣象署指出，今晚至明週五鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，馬祖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖亦轉為有局部短暫陣雨。

氣象署強調，特別是明天週五清晨中部以北有局部短延時豪雨，週六（25日）還有一波華南雲雨區東移影響，全台有雨。

氣象署預報員林定宜說，明天清晨前可能有局部短延時豪雨，白天氣西半部仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其它地區也有短暫陣雨或局部雷雨。

中央氣象署預報，週五隨鋒面逐漸往南移動，東北季風增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。

氣溫方面，由於東北季風增強且雲多下雨，各地氣溫均比今天下降一些，預測北部、東北部及東部高溫下降幅度較大，約降至22至24度，其他地區高溫在27至31度；低溫方面，各地低溫約為20至24度。

離島天氣：澎湖陰短暫陣雨或雷雨，22至26度；金門陰短暫陣雨或雷雨，19至23度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，17至20度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週五白天，大氣環境不穩定度提高，容易有局部較強對流發展，並可能伴隨瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風等劇烈天氣。氣溫方面，受到降雨及東北季風影響，週五各地氣溫將明顯下滑轉涼，預測中北部至東部高溫約22至24度，南部高溫約25至29度，低溫約19至22度，與週四相比會有明顯溫差。

週六持續受到東北季風及華南雲系影響，各地仍為陰有短暫陣雨的天氣。雖然隨著鋒面減弱遠離，整體降雨強度將較前一天減弱，不過中南部地區仍需留意局部短暫雷雨的可能。

週日隨著東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。這樣相對較穩定的天氣，大致可維持至下週三；下週四則還需再觀察是否有新一波鋒面南下帶來轉雨變化。

紫外線指數方面，台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣為「高量級」，其餘縣市為「中量級」。

空氣品質方面，週五鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，週五北部、東北部及東部高溫下降幅度較大，約為22至24度，其他地區高溫在27至31度；低溫方面，各地低溫約為20至24度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣為「高量級」，其餘縣市為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，竹苗、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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