6月唱驪歌藏辛酸！高雄特教生畢業安置 課後照顧班9萬元誰出？

高雄特教學校有家長憂畢業生安置，又怕照顧班9萬元費無著落。圖為高雄市立楠梓特殊學校。（資料照）

高雄4所市立特教班6月初將迎來畢典旺季，接著面臨學生安置問題，有校長協助家長向外籌募開設「畢業後課後照顧班」，讓家長無後顧之憂，但非所有校長願意籌借資辦班，有家長向媒體反映，還質疑今年畢典提早了，教育局調查後確定並無提早情事。

據了解，家長質疑的9萬多元課後照顧班是全額，並非單一學生的負擔，以往有校長協助對外籌措經費，讓家長少付甚至免費，但並非所有校長都有人脈或資源可運用，若無外界捐助，就必須由照顧班各學員家長分攤。

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此外，針對特教學生家長質疑「畢典提早了」，教育局今（23）日全面調查結果，特教學校跟高雄市所有學校畢業典禮時間都是6月1日至6月10日，除了畢業生會離開學校，有些特教學校學生仍可待在學校上課，7月1號也會有暑期班。

教育局表示，相關的課後照顧班的開設，需依據《高雄市立國民中學身心障礙學生課後照顧專班實施計畫》相關規定辦理，依計畫規範，開班需符合基本人力配置（每班至少配置1名教師〔服務人員〕及1名助理員）。

經初步核算，開設1班所需經費約為新台幣9.3萬元整（含人事費及勞健保費用），未包含其他行政相關支出，開班經費是以「整班運作」為基準估算，實際費用將依參加學生人數採「共同分攤」方式辦理。

另為妥適安排特教學校「畢業生」畢業後的安置需求，各特教學校安排身心障礙課後照顧專班，各校調查學生家長需求後據以開班，以提供妥善安置之支持服務，市府補助原則為國小階段課後照顧免收費，國中階段則依每班每學年補助600節經費為上限，節數由學校自行運用，不足經費由特校依實際課程安排，並予彈性處理。

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