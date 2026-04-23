獸醫師憂點滴、手術刷洗液缺貨 防檢署：經查藥品供應穩定

對於獸醫師憂心點滴、手術刷洗液缺貨，防檢署表示，經查藥品供應穩定。中和動物之家對犬貓妥適照護的示意圖。（資料照，記者賴筱桐攝）

近期人藥用於非經濟動物的相關爭議，因新規撤銷而暫停上路，獸醫師仍可使用部分人藥在寵物或野生動物身上，但仍傳有動物醫院所需的點滴跟手術用刷洗液缺貨問題，農業部動植物防疫檢疫署今（23日）傍晚指出，經查目前相關藥品供應穩定，未有短缺情形。

防檢署表示，為確保寵物醫療用藥安全與穩定供應，現行制度係以「動物用藥優先、人用藥補充」為原則。亦即已有相同成分及劑型的動物專用藥品，且供應穩定情形下，優先使用經完整檢驗及安全性試驗的動物用藥，同時鼓勵業者持續投入動物用藥開發與供應。

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防檢署說明，外界關心寵物醫療用點滴供應的部分，目前臨床治療常用林格爾氏液及其他多數點滴產品，均有動物用藥產品可供使用，整體供應情形穩定，並無缺貨狀況。外界提及相關品項於今年4月17日公告修正「供獸醫師（佐）治療犬貓及非經濟動物之人用藥物類別品項」中遭刪除，應屬誤解，該類藥品由動物用藥供應，原本就不需納入前開品項，並非公告調整所致。

防檢署進一步說明，外用刷洗液非屬人用藥品之處方藥，獸醫師如用於手部消毒，屬醫療人員操作需求，可循一般通路購得。另針對增加手術用的刷洗液為人用藥物類別品項部分，將納入下次專案評估小組會議（由食藥署、疾管署、獸醫、藥理領域專家學者組成，預定於5月召開）中討論，並由獸醫師公會收集轄區獸醫師使用需求，送防檢署申請納入用藥物類別品項，並將資料送專案評估小組審查，經會議審查同意後即可納入。

防檢署強調，動物用藥品專為動物設計，經相關檢驗與安全性試驗後核准上市；人用藥品則是在動物用藥不足時，由獸醫師依專業判斷補充使用。制度設計是在確保動物醫療不中斷前提下，逐步建立穩定且安全的用藥體系。

防檢署表示，未來將持續蒐集臨床意見，透過專家審查機制滾動檢討動物得使用的人藥品項，並研議放寬使用彈性；同時彙整相關藥品取得資訊，提供獸醫師公會協助轉知會員，讓臨床端掌握用藥來源，也持續與產業團體保持溝通，在兼顧用藥安全、臨床需求及產業發展之前提下，穩健推動制度優化，確保動物醫療服務不中斷。

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