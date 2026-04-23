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    首頁 > 生活

    台中國際旅展明天開展 外交部中辦設攤贈送出國實用小物

    2026/04/23 19:46 記者蘇金鳳／台中報導
    外交部將在台中國際旅展設攤。（外交部中部辦事處提供）

    外交部將在台中國際旅展設攤。（外交部中部辦事處提供）

    「2026 ATTA 台中國際旅展」今天至27日在台中國際會展中心舉行，外交部中部辦事處表示，根據交通部觀光署統計，今年1月國人出國人次較去年同期成長18.6%，出國熱度持續升溫，而外交部領事事務局在現場設攤，讓民眾不但能和超人氣角色「波鴿、波妹」合照，參加互動遊戲還有機會把行李吊牌、盥洗包等旅行實用小物帶回家。

    台中國際旅展將於4月24日至27日在台中國際會展中心舉行，外交部領事事務局也在現場設攤，攤位主題為「出國登錄先到位，急難救助不掉隊」。

    外交部中部辦事處把過去較嚴肅的旅外安全資訊，轉為現場互動體驗，民眾只要參加有獎徵答活動，並加入官方LINE帳號或下載旅外安全指南APP，就有機會獲得波鴿盥洗包、特色行李吊牌、行李束帶等限量贈品，不少都是出國打包時用得到的實用配件。

    此外，中辦也在現場規劃多場短時段互動活動，讓民眾在逛展之餘，用幾分鐘就能掌握旅外安全重點，包括突發狀況聯絡方式、海外緊急協助資源等資訊，提升出國時的應變能力。

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