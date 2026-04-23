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    首頁 > 生活

    買50元貼圖被男友罵「拜金女」 全網傻眼︰少子化不是沒原因！

    2026/04/23 21:43 即時新聞／綜合報導
    女網友向男友展示售價50元的LINE貼圖，竟被男友痛罵「拜金又敗家」，示意圖。（美聯社資料照、圖擷取自LINE，本報合成）

    女網友向男友展示售價50元的LINE貼圖，竟被男友痛罵「拜金又敗家」，示意圖。（美聯社資料照、圖擷取自LINE，本報合成）

    近年台灣有越來越多「說教男」，會將親密伴侶日常習慣或消費行為，直接貼上「拜金女」、「公主病」等標籤，引發議論。近期一名女網友透露，向男友展示售價50元的可愛LINE貼圖，竟被男友痛罵「拜金又敗家」，讓她非常傻眼與不解，貼文一出，迅速湧入大量網友留言苦勸︰「快分手！」

    該名女網友今（23日）在Threads分享4張截圖，為她向男友曬出自新買的LINE貼圖，結果發生很不愉快的對話。截圖顯示，男友厭惡原PO時常花錢購買貼圖的行為，控訴她每次購買都是出於「想要」而非「需要」，怒斥她「錢不會花在刀口上」，還強調哪怕她花的是她自己的錢，身為男友的他也斥責這種浪費行為。

    對於男友一連串指責，原PO感到相當莫名其妙，並搬出男友買30元豆花結果掉到地板上、明顯浪費食物的黑歷史，認為自己從沒有對男友日常生活中的花費說三道四，甚至做出各種一毛不拔、錙銖必較等死摳計算，不明白男友為何要如此對她。不過男友仍強持己論，讓原PO決定把2人對話發布到社群平台給眾人評論。

    貼文一出，吸引逾140萬人次瀏覽，許多女性網友開嗆，「少子化不是沒有原因」、「50元看清一個智障，划算！」、「還留著幹嘛，分手要違約金嗎」、「跟乞丐在一起是在積陰德還是還債？」、「這年頭拜金的定義，連三位數都保不住了嗎」、「通常都是男的沒啥本事，所以才會罵女生拜金」、「享受享受怎麼了？吃的飯、喝的飲料遠超過啊！還是他吃維生素加豬糧？」、「男生自己也喝手搖、吃外食、搭車、用手機、看Netflix吧？為什麼女生做同樣的事就變『拜金』？」。

    也有不少男性網友看不下去，紛紛勸戒原PO盡快分手，「貼圖不每週買新的，是要跟六叔公一樣，用一輩子饅頭人嗎==？」、「我都幫女友買4500塊的COACH零錢皮夾了，請問一下50塊有很多錢嗎？拜金搞笑吧」、「在交往階段就開始對你的花費指手畫腳，放心，未來結婚後，保證不只會把家庭全部交給你顧，還不給你任何一分錢外，還會整天指教妳怎麼亂花錢，然後跟妳說一個月幾千塊就能養家了」。

    還有一票網友吐槽，該文成功刷新「2026年拜金女標準」，其他標準包含「吃泡麵加蛋」、「使用免洗筷」、「飲料點中杯」、「原價喝星巴克」、「鹹酥雞點365元」、「迴轉壽司吃超過300元」、「沒有用折價券就搭Uber」、「洗髮精用到最後沒有加水稀釋」、「生理期來時，一天用超過2片衛生棉」等。據了解，這些標準都來自女網友爆料另一半在交期期間，對自己生活或消費習慣的批判。

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