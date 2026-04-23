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    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展 在桃園展演中心展出到5/3

    2026/04/23 19:19 記者謝武雄／桃園報導
    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展，即日起到5月3日在桃園展演中心一樓展出各項媒材創作。（校方提供）

    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展，即日起到5月3日在桃園展演中心一樓展出各項媒材創作。（校方提供）

    同德國中、莊敬國小、永順國小與同德國小等4校共同舉辦的「吾愛吾校～視覺情書」4校聯合藝術展，即日起到5月3日在桃園展演中心1樓展出，今天舉行開幕茶會，學生們以畫筆為語、媒材為句，將日常校園生活的細膩觀察轉化為充滿溫度的藝術創作，如同一封封視覺情書，表達對學生對學校的感謝與熱愛。

    同德國中學生作品以校門地標「鐘樓」為核心，創作出63件風格迥異的作品，展現驚人的想像力；莊敬國小強調「做中學」的歷程，孩子們從運動會、校園角落及文化節慶中發現美感，課程融合木工、立體造型與版畫等。

    永順國小則以「美，不需要消耗地球」為核心價值，展現環保精神，展區包含帽子設計、逐格動畫及束口袋刺繡等16個系列，更融入城鄉交流的成果，延續校園草木的情感記憶；同德國小以「社會情緒學習（SEL）」為主軸，透過彩畫、陶藝、多媒材等八大類共 428 件作品，表達情感的多樣性。

    開幕茶會下午2點30分在展演中心1樓舉行，教育局長劉仲成致詞指出，4校學子以雙手為深愛的校園寫下註解，開啟藝術未來的無限可能，誠摯邀請各界人士蒞臨，走進這座充滿溫度的藝術殿堂，感受新世代學子眼中的校園風景與美學力量。

    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展，即日起到5月3日在桃園展演中心一樓展出各項媒材創作。（校方提供）

    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展，即日起到5月3日在桃園展演中心一樓展出各項媒材創作。（校方提供）

    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展，即日起到5月3日在桃園展演中心一樓展出各項媒材創作。（校方提供）

    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展，即日起到5月3日在桃園展演中心一樓展出各項媒材創作。（校方提供）

    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展，即日起到5月3日在桃園展演中心一樓展出各項媒材創作。（校方提供）

    「吾愛吾校～視覺情書」4校聯展，即日起到5月3日在桃園展演中心一樓展出各項媒材創作。（校方提供）

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