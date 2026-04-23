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    首頁 > 生活

    2026桃園設計獎報名開跑 總獎金96萬創新高

    2026/04/23 18:52 記者李容萍／桃園報導
    2026桃園設計獎總獎金96萬元創新高，桃園市青年局長侯佳齡（右4）邀請更多年輕、新銳設計人參賽。（記者李容萍攝）

    2026桃園設計獎總獎金96萬元創新高，桃園市青年局長侯佳齡（右4）邀請更多年輕、新銳設計人參賽。（記者李容萍攝）

    桃園市政府青年事務局主辦「2026桃園設計獎」邁入第8年，青年局長侯佳齡今（23）日宣布一年一度桃園設計獎競賽開跑，為擴大影響力及邀請更多年輕、新銳設計人才參與，今年總獎金提高達96萬元創新高，新銳設計師參賽年齡提高至45歲，將分4組設計競賽，即日起至6月26日開放徵件，歡迎桃園學子、全國青年設計好手參賽。

    青年局今舉辦啟動記者會，桃園設計獎為全國針對青年的最大設計獎，去年徵件1100多件，今年擴大邀請桃園學子及全國45歲以下設計人才參加，分為高中職組、大專院校組、新銳設計師組及機關出題組共4組競賽，侯佳齡強調，這項桃園最大的設計獎競賽，為持續培育青年設計人才核心，近年漸進提高獎金、吸引更多設計人才參加，希望未來擴大打造成為北台灣、全國重要的設計獎。

    侯佳齡提到，桃園設計獎主視覺以「匯流」為核心概念，即日起至6月26日開放徵件，總獎金高達96萬元，邀請桃園學子、全國45歲以下青年報名參賽，分4組設計競爭，鼓勵不同階段、領域的設計人才參與，串聯大專院校、高中職設計相關科系資源，強化產學連結，其中機關出題組與市府海岸及資源循環工程處合作，結合海岸環境與資源循環意象，創作屬於桃園的形象作品，讓設計具備實踐的可能本屆設計獎持續以培育青年設計人才為核心，串聯大專院校與高中職設計相關科系資源，強化產學連結與在地人才養成，並透過競賽與系列推廣活動，打造屬於桃園的設計發展平台。

    另外，因應「2026台灣設計展」今年9月在桃園展出，今年桃園設計展得獎作品將會在台灣設計展舞台展出，桃園的青年設計能量有機會被國際看見，此外，市府將在中原文創園區策展所有桃園設計獎得獎作品展出。

    其中，高中職、大專院校組金獎獎金3萬元，新銳設計師組金獎8萬元，機關出題組（學生組）金獎3萬元，機關出題組（社會組）金獎4萬元。

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