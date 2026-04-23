國定民俗學甲上白礁4/25登場 慈濟宮新書讓信眾看熱鬧也看門道

學甲慈濟宮董事長王文宗（右）、中央研究院院士李豐楙（左）展示《學甲上白礁》一書。（記者楊金城攝）

國家重要民俗台南學甲慈濟宮「上白礁」25日舉辦謁祖遶境，慈濟宮今天（23日）發表《學甲上白礁：儀式、歷史與傳承》新書，正好提供信眾參加上白礁不但看熱鬧也能看門道，了解保生大帝信仰、上白礁文化、藝陣和民俗儀式意義。

《學甲上白礁：儀式、歷史與傳承》全書287頁，花了6年的田調、口述紀錄和歷史檔案解碼完成出版，慈濟宮董事長王文宗說，慈濟宮第13屆董監事會聘請最強團隊撰寫，慈濟宮拚盡責任和使命完成出書，為國定民俗「學甲上白礁」留下最完整的見證，盼將靜態文獻化為動態傳承的載體，傳承上白礁下一個百年。

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學甲上白礁在2022年列入國定民俗，每年舉辦謁祖祭典1天，遙祭列祖列宗，每4年則是「刈香年」（學甲香）遶境13庄47角頭3天，人力扛行的集和宮蜈蚣陣開路先鋒、輦宮、藝陣、隨香金都是上白礁的特色，慈濟宮並保存800多年歷史的保生二大帝神像、「國寶」葉王交趾陶和國定民俗上白礁。

《學甲上白礁》一書由中央研究院院士李豐楙主編，帶領洪瑩發、黃名宏、吳明勳、王乃正團隊分別就上白礁歷史、儀式、陣頭與文化資產傳承進行研究編寫，費時6年完成，揭示上白礁的特色在學甲十三庄的信仰核心，支持區域文化與認同，祭典、輦宮與各式陣頭隨時代轉變但也保持傳統，並建議上白礁祭典納入文化資產保存維護計畫。

李豐楙說，新書透過知道過去，了解現在，進而連接未來，將上白礁保存並傳承給下一代，出書對上一代、下一代都有交代，我們這一代完成使命。他也期許慈濟宮重新出版廟志，以《學甲上白礁》一書為基礎撰寫新廟志。

台南學甲慈濟宮今天發表《學甲上白礁》一書。（記者楊金城攝）

台南學甲慈濟宮發表《學甲上白礁》，說明新書的特色。（記者楊金城攝）

《學甲上白礁》全書287頁，費時6年完成調查和編寫。（記者楊金城攝）

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