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    首頁 > 生活

    整座島都是教室 教長訪綠島三校肯定多元辦學

    2026/04/23 18:58 記者林曉雲／台北報導
    整座島都是教室！教育部長鄭英耀今日走訪綠島三校，肯定多元辦學。（圖由教育部提供）

    整座島都是教室！教育部長鄭英耀今日走訪綠島三校，肯定多元辦學。（圖由教育部提供）

    教育部長鄭英耀今（23）日前往台東縣綠島，走訪綠島國中、綠島國小及公館國小，實地了解離島學校辦學情形。教育部指出，離島教育正結合在地環境與生活特色，發展多元課程，讓學生在生活中學習，展現「整座島都是教室」的教育樣貌。

    鄭英耀表示，綠島三校雖規模不大，但在相同地理環境中發展出各具特色的教學模式，展現離島教育的多元可能，各校也建立完善的課業輔導與支持機制，在教師與家長共同努力下，提供學生穩定的學習環境，透過跨校合作與教師共備，促進資源共享與教學精進。

    綠島國中全校約50餘名學生，在小規模條件下推動「國際綠中」及雙語生活課程，由於多數學生家庭從事觀光相關產業，學校強化英語生活化學習，讓學生在日常情境中自然使用英語，未來可應用於接待外國旅客，培養實用語言能力與國際視野。此外，透過外籍教師計畫，推動「綠島新聞報」英語活動，讓學生參與閱讀與撰寫，提升語言表達能力，近年也持續獲得相關教學成果肯定。

    綠島國小以多元課程為特色，除發展羽球隊培養學生運動能力外，也透過森巴鼓等藝術活動營造活潑學習氛圍，並鼓勵親師生共同參與，讓學習從校園延伸至家庭，強化社群連結。

    公館國小則結合在地文化與自然資源，與社區合作推動藍染課程，由家長與長輩共同參與教學，讓學生透過實作認識傳統工藝與文化價值；另結合「食在有趣、厝厝有激」課程，從飲食到潮間帶探索，深化學生對家鄉的認識，學校亦發展獨木舟體驗課程，帶領學生實際出海學習，培養體能、勇氣與團隊合作精神。

    教育部強調，未來將持續投入資源與專業支持，強化離島與偏鄉教育量能，讓每個學生都能在適切環境中安心學習、發展潛能，實現教育機會均等。

    整座島都是教室！教育部長鄭英耀（右一）今日走訪綠島三校，肯定多元辦學。（圖由教育部提供）

    整座島都是教室！教育部長鄭英耀（右一）今日走訪綠島三校，肯定多元辦學。（圖由教育部提供）

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