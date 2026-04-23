光復堰塞湖重災區「留地造林還是賣給政府」 林保署辦說明會

光復鄉佛祖街、林田幹線一帶的重災區，土地遭埋沒超過50公分者因難以復耕，災民可留地造林或是將土地依專業團隊查估的災前市價賣給政府。（記者花孟璟攝）

馬太鞍堰塞湖災區持續重建，農業部昨天（22日）起在光復、鳳林鎮舉辦3場「農業生產環境重建專案說明會」說明，淤土50公分以下由農改場協助復耕；淤土超過50公分者，林保署今天在光復國小舉辦土地價購、造林說明會，災民可選擇土地賣給政府或留地造林。

馬太鞍溪堰塞湖災害到今天滿7個月，林業及自然保育署於下午在光復國小舉辦「災前土地市價查估及土地價購現場說明會」，林保署指出，淤土50公分以上重災區，在尊重土地所有權人為前提下，地主可選擇賣地給政府、或留地參加補助造林計畫，採用雙軌制。

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林保署說明，政府價購災區土地以「災前市價」為基準，由專業估價單位查估土地與地上物，以推動價購程序及土地權屬移轉，完成價購後，由政府整體規劃，朝防洪、造林及環境改善方向推動，提升區域防災韌性。

地主若不希望失去土地，林保署也提供地主保留私有土地的選項，可參加造林補助計畫，每公頃最高補助60萬元，第1年25萬元，第2年起至第6年每年6萬元，第6年視成林狀況，加發成林補助金5萬元，以營造環境保護林，兼顧土地利用與生態復育。

受災土地普遍發生土壤鹼化，難以種植作物，林保署指出，已委請林業試驗所進行造林試驗及監測研究，未來將對外提供「受災鹼化農地造林技術指引」，將造林技術與適地樹種供民眾參考，初步將採「複層林營造」方式，透過上層木改善土壤微環境，搭配下層木及原生草灌木，提升生物多樣性，兼顧景觀、防災、抑制揚塵與生態平衡。

林保署今天在光復國小舉辦災區造林說明會，吸引滿場民眾關心。（林保署花蓮分署提供）

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