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    首頁 > 生活

    「走出成癮陰霾，點亮復元之路」 澎湖地檢辦理毒品減害課程

    2026/04/23 18:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    陳鳴敏督察長，以自身社工及減少藥物成癮傷害，經歷進行分享。（澎湖地檢署提供）

    陳鳴敏督察長，以自身社工及減少藥物成癮傷害，經歷進行分享。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署今天邀請財團法人利伯他茲教育基金會陳鳴敏督察長，舉行「減少傷害：藥物成癮者的復元之路與支持策略」全人康復推進計畫課程，希望導入減少傷害理念，幫助藥癮者逐步學習如何降低毒品使用所帶來的負面影響，重拾健康與希望。

    陳鳴敏結合藥癮處遇之專業經驗與個人復元歷程，分享戒除藥癮及延長復元期之實務技巧。從原先的藥癮過來人，慢慢長成一位幫助他人的社工，他強調「減少傷害不是指我們要放任藥癮者反覆用藥，而是用更實際的態度看見他們的改變。」

    此次課程參與對象除毒品個案外，並加入榮譽觀護人、臺灣更生保護會志工，及財團法人犯罪人保護協會志工。志工於課程中實際與藥癮者接觸、交流，傾聽藥癮者於戒癮過程中心聲，使志工更加了解對毒品個案的理解，也經由講師的教導習得面對毒品個案之專業知識與實務技巧。

    檢察長吳怡明表示，吸食毒品成因複雜，若未能多管齊下，同時針對藥癮者生理、心理、社會因素進行介入，就很難在輔導過程中作出成效，進而順利復歸社會；透過第一線人員的共同努力，司法之功能已不僅止於法律監督，更能提供支持與陪伴，成為能夠協助個案穩定復歸社會、營造關懷社會的溫柔雙手。

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