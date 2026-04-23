屏東農業全國評鑑展實力 獅子好菜獲優良產銷班、8蜂農奪佳績

屏東縣獅子鄉蔬菜產銷班第11班為全國優良農業產銷班，屏東縣長周春米今（23）日頒贈匾額表揚。（記者羅欣貞攝）

屏東縣農業在全國選拔與評鑑奪佳績，獅子鄉蔬菜產銷班第11班攜手4個部落推出「獅子好菜」品牌，榮獲全國優良農業產銷班，全縣也有8位蜂農在全國國產蜂蜜品質評鑑中摘下3個特等獎、5個頭等獎佳績，屏東縣長周春米今（23）日頒獎表揚，肯定他們為屏東爭光。

周春米說，獅子鄉蔬菜產銷班第11班主要種植蔬菜與野菜，歷經4階段評選，最終於全國決選中脫穎而出，在生產技術、品質管控，及配合循環利用、低碳排放與數位轉型等農業政策上表現亮眼，並打造「獅子好菜」品牌，成為原住民產業觀摩的重要據點。

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周春米指出，屏東地處國境之南，擁有熱帶氣候優勢，孕育出豐富農業與深厚的農產實力，屏東蜂蜜具有特殊色澤、口感及天然花香，近年於全國龍眼蜂蜜品質評鑑中屢獲特等獎及頭等獎，成果豐碩，已成為深受消費者信賴的優質品牌，未來也期盼透過公私協力穩定整體產量，持續拓展多元通路。

屏東縣政府農業處說，在2025年全國龍眼及荔枝蜂蜜品質評鑑中，屏東共有8位傑出蜂農獲得獎項，龍眼蜜組特等獎為陳怡帆、陳明旭、鍾景和；龍眼蜜組頭等獎為陳國昌、李俊翰、陳怡如、林雀靜、陳泰赫。今年蜂農們也將持續以優良產品參與評鑑。

農業處說明，全國龍眼及荔枝蜂蜜品質評鑑過程複雜且嚴格，須通過蜂蜜國家品質標準7項指標檢驗，以及2類11種抗生素及412項農藥檢測符合，才能進入複評，再由國內產官學者及專家，進行感官品評，未來將持續與在地農友合作，共同打造最優質的產品，也鼓勵民眾選購具產銷履歷或評鑑得獎的農產品，作為送禮自用的安心首選。

屏縣有8位蜂農在2025年全國國產蜂蜜品質評鑑中榮獲佳績，今（23）日接受屏東縣長周春米表揚。（記者羅欣貞攝）

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