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    首頁 > 生活

    花蓮女中慶祝99歲生日 首波百年校慶小物限量發售

    2026/04/23 18:43 記者花孟璟／花蓮報導
    花女迎接百年校慶，週六的99校慶園遊會還將發售限量小物百年紅包袋、繽紛L夾。（花蓮女中提供）

    花女迎接百年校慶，週六的99校慶園遊會還將發售限量小物百年紅包袋、繽紛L夾。（花蓮女中提供）

    國立花蓮女中迎接建校99年校慶，明天上午舉辦99校慶美展開幕，週六校慶大會不僅有環保園遊會、社團成果展，還將發售第一波百年校慶周邊小物。校方說，明年即將迎接百年，今年已著手徵老照片圖文，將拍攝花蓮女中百年紀錄影片。

    1927年創校的國立花蓮女中，原名「花蓮港高等女學校」，是東台灣第一所中等學校，創校初期是4年制女校，比1936年由地方熱心教育者捐資創校的花蓮高中創校年代還要早9年，到去年都還有日本「灣生」校友的妹妹代替姊姊訪問母校。

    花女99年校慶以今天早上開幕的美術班「99校慶美展」揭幕，美展主題「奇人異士」將在學藝大樓展出到5月8日；後天的99年校慶大會活動包括社團成果展、環保愛心園遊會，活動不提供一次性免洗餐具，參觀的家長及校友需自備湯匙、杯碗餐具或吸管，或在現場租借環保餐具。

    為了替明年百年校慶暖身，校方也設計第一波百年校慶紀念週邊小物，包括紀念紅包袋、共計6款的繽紛L夾，後天的園遊會上限量販售，上午10點半開放購買。

    校長詹滿福說，百年校慶系列活動今年開始籌備，除了在校園復育種植花蓮女中校花台灣百合花、邀請傑出校友開講，也啟動百年校慶MV啟動拍攝製作，對外徵求校友提供「橫跨年代，具備濃厚情感連結」的花女人故事、校園趣事等老照片及圖文，一起提供拼湊出花女的百年驚喜禮物，明年校慶一起獻給母校。

    重頭戲百年校慶大會預計明年5月22日舉行，舉辦百年風華文史展、百年珍藏懷舊展、百年校慶登合歡百岳、還預計邀請台、日國寶級校友回母校。

    此外，兩年前0403地震震毀的綜合大樓，已於今年2月動工、預計明年3月辦上梁典禮，新綜合大樓的落成也將見證花蓮女中的下一個百年。

    國立花蓮女中1927年創立，明年迎接百年校慶，99年校慶今天起開跑。（記者花孟璟攝）

    國立花蓮女中1927年創立，明年迎接百年校慶，99年校慶今天起開跑。（記者花孟璟攝）

    花蓮女中將迎接百年，圖為學校對面的日治時期興建校長宿舍。（記者花孟璟攝）

    花蓮女中將迎接百年，圖為學校對面的日治時期興建校長宿舍。（記者花孟璟攝）

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