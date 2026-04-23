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    首頁 > 生活

    台南「高速街」路段「越開越快」！民代點名速限失靈

    2026/04/23 18:50 記者洪瑞琴／台南報導
    永康高速街速限爭議，南市議員朱正軒促檢討道路配套設計。（擷自南市議會定期會直播影音）

    永康高速街速限爭議，南市議員朱正軒促檢討道路配套設計。（擷自南市議會定期會直播影音）

    台南市議會今（23）日進行交通局工作報告與質詢，市議員朱正軒針對永康區高速1街與高速2街的速限設計及交通安全問題提出具體建議，認為現行規劃與實際用路情況存在落差，反映駕駛人普遍心聲。

    促檢討道路設計與罰鍰運用

    朱正軒指出，該路段速限雖訂為50公里，但因道路寬敞、視線開闊，駕駛人容易自然提速，導致多數車輛實際行駛速度超過速限。他認為，若主管機關仍維持50公里速限，就應從工程面著手檢討道路設計，例如調整車道寬度、增加減速設施或視覺引導，透過環境設計促使駕駛自發減速，而非僅依賴標誌與取締，以提升整體交通安全。

    此外，朱正軒也關切交通違規罰鍰運用情形。他表示，交通違規裁罰雖有必要，但相關收入應更積極回饋於交通安全教育推廣及道路工程改善，形成正向循環，強化預防性安全機制。

    對此，交通局長王銘德回應，中央過去曾研議修法，擬將交通罰鍰用於交通安全改善的比例由現行12%提高至30%，但因涉及相關法規未能通過。不過，台南市交通局每年實際編列於交通教育與工程改善的經費，已高於法定比例，持續投入改善交通環境。

    朱正軒則建議，面對交通安全挑戰，市府仍應持續強化教育與工程資源投入，並積極向中央爭取制度鬆綁，同時優先配置地方預算，透過工程改善與交通教育並行，全面提升用路安全與城市交通品質。

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