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    首頁 > 生活

    黑鮪魚現切秀！大甲媽回鑾北斗補給站爆紅 連續17年設點原因曝

    2026/04/23 17:59 記者陳冠備／彰化報導
    大甲媽祖遶境回鑾彰化北斗，有信眾連續17年準備黑鮪魚等生魚片，讓信眾大飽口福。（民眾提供）

    大甲媽祖遶境回鑾彰化北斗，有信眾連續17年準備黑鮪魚等生魚片，讓信眾大飽口福。（民眾提供）

    大甲媽祖遶境進香進入回鑾，昨行經彰化縣北斗鎮，沿途展現滿滿人情味。有日本料理店老闆連續17年設點心站，今年準備4條黑鮪魚、總價30萬元的高級食材，讓信徒大飽口福；也有新住民第二代年輕人，親手準備越南春捲，展現「吃人一口，還人一斗」的台灣人情味。

    在桃園中壢經營日本料理店的戴姓夫婦，連續17年在北斗圓環設立補給站。今年準備了2尾黑鮪魚、4尾鮭魚，以及炸土魠魚、鮮蝦三明治等，總價值約30萬元。夫妻倆現場以俐落刀法現切整條黑鮪魚，用小托盤盛裝一口大小的生魚片，讓徒步信眾一解連日疲勞，現場排隊人潮不斷。

    戴姓業者表示，17年前父親重度中風，情況不樂觀，在媽祖庇佑下奇蹟好轉，與子孫共度7年快樂晚年後無痛離世，他從此發願設點心站，後來女兒懷孕初期胎相不穩，求大甲媽與白沙屯媽祖後才平安順產，全家也前往拱天宮與鎮瀾宮跪謝媽祖。

    無獨有偶，24歲新住民二代的許姓民眾，跟隨大甲媽進香4年，深刻體驗到信眾的熱情。他表示，每次去程吃了許多善心人士準備的美食，因此抱著感恩的心，準備400份越南春捲與濃湯供應，去年首次發放就獲好評，今年還巧遇曾吃過的香客再度光顧，讓他直呼「真的很有緣」

    許男表示，雙腳還貼著因進香留下的藥膏印記，沿途有很多點心站都有對媽祖的信仰與感恩的故事，大家都無私奉獻跟回饋，覺得滿滿的人情味，這就是台灣最美的風景。

    日本料理業者現切鮭魚，現場排隊人潮不斷。（民眾提供）

    日本料理業者現切鮭魚，現場排隊人潮不斷。（民眾提供）

    戴姓業者表示，連續17年設點心站，今年準備4條黑鮪魚、總價30萬元的高級食材。（民眾提供）

    戴姓業者表示，連續17年設點心站，今年準備4條黑鮪魚、總價30萬元的高級食材。（民眾提供）

    點心站用小托盤盛裝一口大小的生魚片，吸引不少信眾來排隊。（民眾提供）

    點心站用小托盤盛裝一口大小的生魚片，吸引不少信眾來排隊。（民眾提供）

    許姓信眾（紅衣者）為感謝進香途中所受到的照顧，利用回鑾時間，準備400份越南春捲免費供應。（民眾提供）

    許姓信眾（紅衣者）為感謝進香途中所受到的照顧，利用回鑾時間，準備400份越南春捲免費供應。（民眾提供）

    許姓民眾表示，抱著感恩的心，準備400份越南春捲與濃湯回饋。（民眾提供）

    許姓民眾表示，抱著感恩的心，準備400份越南春捲與濃湯回饋。（民眾提供）

    許男雙腳還貼著因進香留下的藥膏印記。（民眾提供）

    許男雙腳還貼著因進香留下的藥膏印記。（民眾提供）

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