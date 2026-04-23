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    首頁 > 生活

    今晚到明晨慎防雨彈！週五週六全台有雨氣溫陡降

    2026/04/23 17:57 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    今天晚間到明天清晨注意短延時豪雨！中央氣象署預報，明天持續受鋒面通過及東北季風影響，特別是明天清晨中部以北地區有局部短延時豪雨，週六（25日）還有一波華南雲雨區東移影響，全台天氣都不好。

    氣象署預報員林定宜說，明天清晨前可能有局部短延時豪雨，白天氣西半部仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其它地區也有短暫陣雨或局部雷雨。

    林定宜指出，週六還同時有東北季風及華南雲雨區東移影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其它地區有局部短暫陣雨。他指出，因為受東北季風影響，各地氣溫降很多，北部下降7到8度，白天剩下22度到24度，入夜剩下20度。

    「週日（26日）起天氣回穩，各地大多為多雲到晴，並持續到下週一」，林定宜說，除了氣溫緩慢回升外，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

    林定宜說，下週二（28日）水氣稍微增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨；下週三（29日）又有另一鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

    林定宜說，下週四（30日）開始受到下一波鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    今晚到明天注意陸上強風。（氣象署提供）

    今晚到明天注意陸上強風。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

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