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    首頁 > 生活

    從廟宇藥籤到現代醫療 走讀台江「草地醫生」故事地圖

    2026/04/23 17:57 記者洪瑞琴／台南報導
    草地醫生文學地圖踏查，學生探訪地方人文歷史。（台南社大台江分校提供）

    草地醫生文學地圖踏查，學生探訪地方人文歷史。（台南社大台江分校提供）

    南市安南區古稱台江，清代因醫療資源匱乏，民眾生病多仰賴信仰與民俗方式，常至廟宇求取藥籤，再依指示至藥鋪抓藥調理。直到日治時期，現代西醫體系逐步進入地方，醫療條件才逐漸改善。海尾寮出身的吳平城醫師，以自身行醫經驗撰寫《草地醫生》一書，記錄台江地區早年醫療環境與庶民生活，也成為地方重要的文學與歷史見證。

    今（23）日長安國小師生在台南社大台江分校執行長吳茂成導覽下，展開「草地醫生」文學故事地圖走讀課程，實地踏查海尾朝皇宮、安南區公所、圖書館及衛生所等地，透過場域學習認識台江醫療發展脈絡。學生在行走中理解地方歷史與生活記憶，也體會醫療制度演變的過程。

    課程中特別安排於安南圖書館參訪「草地醫生故事展」，該館前身為平民診療所，讓學生從空間轉化理解醫療公共化的歷程。隨後前往安南區衛生所，認識現代公共衛生功能，包括預防接種、疾病防治、癌症篩檢與衛教推廣等，對照早期醫療困境，更能凸顯現代醫療的重要性。

    學生並進行「草地醫生」專題學習地圖繪製，整理走讀內容與心得，感動於回鄉奉獻，學到勇敢追夢精神。老師黃慧雯指出，課程也融入藥籤文化與大道公信仰，此次課程不僅是地方文學與歷史的學習，更是一堂跨越時空的生命教育課程。

    朱育潁老師表示，台江早年曾面臨「無醫村」困境，居民往往病重才就醫，城鄉醫療落差明顯。從吳平城醫師返鄉行醫、甚至對弱勢病患減免收費的故事中，可見醫者仁心與時代背景的艱辛。

    「草地醫生」文學故事地圖走讀課程，結合海尾朝皇宮宗教文化。（台南社大台江分校提供）

    「草地醫生」文學故事地圖走讀課程，結合海尾朝皇宮宗教文化。（台南社大台江分校提供）

    學生參訪安南圖書館「草地醫生故事展」，該館前身為平民診療所。（台南社大台江分校提供）

    學生參訪安南圖書館「草地醫生故事展」，該館前身為平民診療所。（台南社大台江分校提供）

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