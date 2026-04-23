首屆「屏東文化獎」開跑！5/15前受理推薦 獎金30萬元

2026「屏東文化獎」遴選開跑，表彰長期深耕屏東文化，具有重要貢獻與卓越成就的個人或團體 。（圖由屏東縣政府提供）

為彰顯屏東深厚的人文底蘊與多元文化能量，表彰長年耕耘地方的文化推手，屏東縣政府今（2026）年推出第一屆「屏東文化獎」，即日起至5月15日止開放受理推薦，邀請各界踴躍舉薦，共同點亮屬於屏東的文化光芒。

屏東縣府文化處表示，屏東文化所以豐饒動人，源於眾多長期深耕表演藝術、視覺藝術、文化資產保存與文學創作等領域的實踐者，在歲月中持續耕耘與累積，形塑出獨具風土特色的文化樣貌。「屏東文化獎」的設立，正是為了肯定這股深耕在地的力量，表彰對屏東文化發展具有重要貢獻與卓越成就的個人或團體。

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首屆「屏東文化獎」預計選出3名得獎者，每位得獎者除了獲頒證書與獎座外，可獲得新台幣30萬元獎金，凡對屏東縣文化有特殊貢獻的個人或團體，都可透過機關機構、依法立案的民間團體、專家學者、承辦機關推薦，或採自我推薦方式參與遴選。

文化處指出，每一份對文化的堅持，都值得被看見，「屏東文化獎」期盼發掘更多為文化奉獻的典範，不但是一項榮譽，更是對文化價值的凝聚與延續。為簡化申請流程，「屏東文化獎」遴選採線上與書面郵寄雙軌制，擇一即可，簡章及報名訊息可上屏東縣政府文化處官網查詢。

首屆「屏東文化獎」遴選開跑，表彰表演、視覺藝術、文化資產與文學等各領域具有重要貢獻與卓越成就的個人或團體。（圖由屏東縣政府提供）

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