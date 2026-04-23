嘉義市偏心式左轉成「扭扭路」 市府：削切縮減分隔島改善

嘉義市北港路採偏心式左轉車道設計，引發民怨，市府工務處與交通處將研議減少車流偏移量改善。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府為減少左轉車阻擋直行車影響車流順暢，在林森東路、北港路等多條道路設置「偏心式左轉車道」，引導車輛偏移，但缺乏車流「漸變」空間，衍生直行車跨車道線未打方向燈違規、後車難判斷前車動向等亂象，引發民怨。工務處長余成鈺說，現有4案人行道改善工程正在施工及發包，已改為削切縮減中央分隔島寬度方式設左轉車道改善。

嘉義市議員王浩今天質詢批評，北港路、林森東路等道路採偏心式左轉附加車道設計，導致車道線左偏右移、形成蛇行「扭扭路」，而且沒有適當的漸變空間，車流交織時「直行車須打燈」，不僅淪為「違規陷阱」，後車駕駛也難判斷前車動向，以為前車要左轉或右轉，嚴重影響交通安全，建議應削切中央分隔島設左轉專用車道，讓動線更直觀，林森東西路、吳鳳南北路、垂楊路等路段應全面檢討。

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民眾認為，有「偏心式左轉車道」的道路很容易因沒打方向燈跨線而違規，還有人認為，「若不照線走，直行要打方向燈，照著線走，會被後面不照線走的撞」，易引發交通紛爭。

余成鈺說，市區目前辦理人行道改建路段，針對交通量較大並且有中央分隔島可調整路口，都適時削切縮減中央分隔島增設左轉專用車道；北港路人行道是較早期設計，將再與交通處研議，降低直行車道偏移量等方式改善。

現階段施工及發包的林森西路、新民路自南京路到民生南路等人行道改善工程，已改採縮減中央分隔島寬度設置左轉車道；已完工的「偏心式左轉車道」路段，將加強標誌標線，另須爭取經費專案優化改善。

嘉義市多條道路採偏心式左轉車道設計，車道線左右偏移形成「扭扭路」。（王浩服務處提供）

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