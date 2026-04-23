「台版亞馬遜」北門雙春遊憩區南側棧道修繕 有如水上生態步道

北門雙春遊憩區南側「台版亞馬遜」紅樹林水上生態棧道。（記者楊金城攝）

台南市北門區雙春濱海遊憩區是著名的濱海生態景點，市府斥資2630萬進行園區設施及南側棧道改善修繕工程已完工，紅樹林生態棧道抬升及平整加寬，改善步道易受漲潮淹水的狀況，讓遊客能以更安全、舒適的方式，漫步在水上步道，近距離欣賞「台版亞馬遜」的紅樹林生態景觀，感受水漾森林之美。

雙春濱海遊憩區是台南最大的紅樹林保護區，園區南側有「台版亞馬遜」紅樹林木棧道、北側有「忘憂森林」紅樹林木棧道，形成完整的1200公尺紅樹林步道系統，在紅樹林潟湖水域並孕育多種招潮蟹、貝類、彈塗魚，也能觀察到各類水鳥棲息，展現豐厚的紅樹林濕地生態，近些年以沙灘、紅樹林、星光帳篷、濱海露營區的特色變身為熱門景點。

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雙春的紅樹林木棧道因地層下陷、受漲潮侵蝕和年久失修，台南市觀光旅遊局逐年編列預算改善，先在6年前完成雙春北側的紅樹林木棧道更新改善，接著2020至2022年再分3年重建南側紅樹林木棧道，兩計畫斥資超過4千萬改善，打通雙春園區紅樹林步道系統「任督二脈」，2024年起再啟動3年修繕工程，斥資2630萬修繕南側木棧道、園區設施和大門景觀修繕。

台南市觀旅局指出，雙春遊憩區的南側生態棧道全段完成改善，開放遊客可完整繞行南側「台版亞馬遜」一圈，漫步在水上步道，近距離觀察紅樹林濕地生態，也能串聯北側「忘憂森林」紅樹林棧道，另遊客沿台61並可順遊「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府、最古老的井仔腳瓦盤鹽田、水晶教堂、北門遊客中心等北門區特色景點。

彈塗魚。（記者楊金城攝）

雙春遊憩區北側紅樹林木棧道6年前先完工改善。（記者楊金城攝）

雙春遊憩區南側紅樹林棧道修繕。（記者楊金城攝）

雙春南側紅樹林棧道、涼亭都抬升，讓遊客安全行走。（記者楊金城攝）

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