台南捷運第1期藍線拚年底動工 平實轉運站工程卡土方新制爆停擺

原預計今年6月完工的台南平實轉運站，又將延至明年完工。（記者洪瑞琴攝）

台南市議會今（23）日進行交通局工作報告與質詢，台南捷運進度最快的第1期藍線成為關注焦點。交通局表示，預計今年上半年啟動統包工程招標，若進度順利，年底可展開前期工程，後續於1至2年內完成細部設計並進入落樁施工，整體工期約6年完工通車。

此外，台南捷運藍線與綠線轉乘站平實轉運站，工程一延再延，原預計今年6月30日前完工，近期又因土方新制影響一度停擺。市議員黃肇輝表示，市府已提出多項土方去化對策，應儘速恢復施工。交通局回應，目前已與工務局協調並尋得適當去化地點，將盡快排除問題，要求廠商履約施工，預計2027年完工。

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黃肇輝指出，第1期藍線路線自永康大橋出發，行經永康中華路銜接東區中華東路，討論多年，地方民眾高度關心實際動工與完工時程。他同時關切捷運沿線「停6停車場」遲未完成招標，要求市府加快腳步，並建議與捷運通車時程適度錯開，以提供商圈足夠停車空間與多元營運機能。

交通局長王銘德說明，第1期藍線綜合規劃已獲行政院核定，後續將採統包方式辦理工程招標。待決標確定廠商後，仍須進行細部設計，才能分階段推動主體工程。若今年底順利完成招標，將可優先啟動周邊相關先期作業，為後續施工鋪路。他也指出，採用單軌系統可縮短施工期程，整體預估6年內可完工通車。

交通局也補充，除第1期藍線外，包含藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線及黃線等5條優先路網，皆持續依序推進規劃作業。

台南捷運第1期藍線拚年底動工。（記者洪瑞琴攝）

南市議員黃肇輝質詢台南捷運第1期藍線進度。（擷自南市議會定期影音畫面）

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