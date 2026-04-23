台鐵內壢段臨時軌週六晚換軌 基隆=新竹各列車誤點3-5分鐘到6/7

台鐵內壢站軌道切換，列車須截短行駛及停駛。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（23日）宣布，內壢段臨時軌第1階段工程切換施工，4月25日22時起到26日6時20分止，部分列車截短行駛及區間車停駛，改由公路車輛接駁。而之後因工程需要，路線切換後配合實施列車慢行管控到6月7日，慢行連鎖延誤影響基隆=新竹間各級列車。

台鐵公司說明，因應桃園=中壢間路線切換工程限速需要，台鐵公司為確保行車安全，路線切換後配合實施列車慢行管控到6月7日，慢行區間（K62+600~K65+260）約3公里，平均慢行限速40到60公里/時，預估行經該路段列車約延誤3-5分鐘，因慢行連鎖延誤將影響基隆=新竹間各級列車，敬請旅客於行程規劃時預留彈性時間。

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接駁時間為4月25日22時00分至4月26日00時20分；接駁車首、末班車為4月25日桃園站，首班車22時00分、末班車為翌日00時20分。中壢站首班車22時00分、末班車為翌日00時20分。

另外，4月26日接駁時間為05時00分至06時20分；4月26日桃園站首班車05時00分、末班車為06時20分。中壢站首班車05時00分、末班車為06時20分。

接駁區間在桃園=內壢=中壢間，接駁規劃情形為桃園=內壢=中壢間，4月25日約計24輛/天、4月26日約計14輛/天，客運車輛對開接駁，約每隔5~10分鐘1班，視情況機動增減班次。

台鐵公司說，接駁車輛開行以停靠台鐵公司車站方式辦理，停靠站計有桃園站、內壢站、中壢站，請旅客依車站人員嚮導到接駁點搭乘接駁車，各有關客運站（車）將公告周知並加強播音。

台鐵內壢站軌道切換，列車須截短行駛及停駛。（台鐵公司提供）

台鐵內壢站軌道切換，列車須截短行駛及停駛。（台鐵公司提供）

台鐵內壢站軌道切換，列車須截短行駛及停駛。（台鐵公司提供）

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