燕鷗停棲撈鰻苗竹架 高屏溪口遷徙奇景原因曝

高屏溪口灘地少，燕鷗停棲在鰻苗竹架上。（陳俊強提供）

燕鷗家族4月起陸續飛抵高屏溪出海口，卻因灘地少，漲潮時，燕鷗停棲在捕撈鰻苗的竹架上，形成罕見畫面。有農友設置猛禽棲架，以生物防治解決鼠害、鳥害，林園愛鄉協會創會理事長陳俊強說，未來可以保留部分鰻苗竹架作為「鷗架」，讓候鳥過境時能有停棲地點。

燕鷗家族每年4月過境高屏溪口北返，目前已有黑腹燕鷗、鳳頭燕鷗、蒼燕鷗、普通燕鷗、紅燕鷗飛抵，另有鐵嘴鴴蒙古鴴、長趾濱鷸、紅胸穉鷸、紅腰杓鷸等鳥類陸續現身，遷徙高潮即將到來。不過，最近漲潮時，可見燕鷗家族停棲在捕撈鰻苗的竹架上，相當罕見。

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陳俊強說，早期大鵬灣及屏東沿海一帶養蚵產業鼎盛，常可見燕鷗等候鳥停棲在蚵架上，蚵架拆除後，鮮少看到類似情景，沒想到今年再度看到燕鷗停棲竹架上，竟是因為高屏溪出海口灘地太少。他說，因為雨量少，上游泥沙沒能被沖刷下來補充，從出海口到中門海灘的沙子遭強浪淘掉，灘地減少許多。

相較於其他候鳥飛越雙園大橋尋找灘地棲息，高屏溪口食源充裕，加上雙園大橋對燕鷗是飛行障礙，所以燕鷗喜歡停留在高屏溪口。陳俊強說，如果沒有適合棲息點，候鳥會很快離去。

學術及保育單位考究歐美及澳洲作法，推行猛禽棲架友善農法，廣受農民歡迎。陳俊強說，在不影響漁民作業前提下，未來可以考慮保留部分鰻苗竹架當「鷗架」，讓這群嬌客有歇腳空間。

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