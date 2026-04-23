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    DSET報告台烏歐無人機合作深化 籲強化共同生產

    2026/04/23 16:59 記者吳柏軒／台北報導
    科技、民主與社會研究中心（DSET）23日發表「台灣與烏克蘭、歐洲無人機合作」政策報告。（圖由DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）23日發表「台灣與烏克蘭、歐洲無人機合作」政策報告。（圖由DSET提供）

    烏克蘭用無人機抵抗俄羅斯入侵，甚至反擊到俄國國土，讓世界重新看見不對稱戰爭重要性；科技、民主與社會研究中心（DSET）今（23日）發表「台灣與烏克蘭、歐洲無人機合作」政策報告，指出台烏歐的無人機供應鏈合作快速成長，去年出口近13萬多架，台製零件逐步重要，顯示「非紅」供應鏈已逐步形成。

    DSET國家安全組政策分析師方怡然指出，去年台灣出口無人機至波蘭、捷克近13萬架，多數轉往烏克蘭；今年第1季對歐洲出口亦已達13萬6010架，超越去年全年，不過台灣出口仍以低單價小型機為主，且非正式政府採購，仍不穩定，而美國與台灣雖技術與共同生產合作較完整，但美方採購有限，歐洲仍為主要出口市場。

    DSET國安組政策分析師李希希撰寫《無人機強權：烏克蘭成功經驗與台烏合作契機》報告，她說，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」去年9月與烏克蘭無人機聚落簽署合作備忘錄，成為兩國首份公開合作，雙邊合作持續深化，涵蓋整機與零組件，而台灣出口至中東歐的無人機多由烏克蘭民間採購後轉運該國使用，電池、馬達、飛控板與機身等零組件也已穩定供應當地廠商，顯示「非紅」供應鏈已逐步形成，建議台烏聚焦生產攔截型與長程攻擊型無人機，強化反制及嚇阻能力。

    DSET海外研究員林庭葦撰寫《看不見的「無人機牆」：台灣對歐洲非紅無人機供應鏈的無聲支持》報告，也提到前年至去年間，台灣對歐洲整機無人機出口由2574架增至10萬7433架，約成長41.7倍，主要集中於波蘭與捷克，整體台灣與波蘭、立陶宛及捷克3國合作最為密切，已有台灣產業協會主導簽署合作協議，零件商亦規劃赴歐設廠；但台灣與西歐國家合作有限，但歐盟議會今年1月通過決議，敦促加強與台合作，關鍵將是合作制度化，台灣應強化零組件「非紅」認證。

    澳洲退役少將、洛伊國際政策研究所資深研究員Mick Ryan表示，自主系統與AI徹底改變戰場運作，隨無人機在空中、地面與海上領域的大量部署，必須發展全新的作戰與支援概念、建立如烏克蘭無人系統部隊般的新型組織，並建立全新的人才訓練方式，才能有效運用，他強調，「我們已沒有時間可以浪費」，因為包括中國、俄羅斯、北韓與伊朗在內的對手都正在快速學習與調整，「我們也必須如此」。

    亞洲無人機AI創新應用研發中心廠商協進會理事長羅正方指出，全球正經歷不對稱作戰轉型，無人機已從偵察工具轉變為主要殲滅武器，烏克蘭預計於今年產出700萬架無人機，但逾9成關鍵零件仍依賴中國，中國更將出口限制作為武器。台灣具備台積電6奈米晶片等核心技術能力，可支援無人機群（swarm）運算，應建立大規模生產線，突破電池、通訊模組等供應瓶頸，協助民主盟友推動供應鏈去風險化。

    DSET海外研究員林庭葦撰寫《看不見的「無人機牆」：台灣對歐洲非紅無人機供應鏈的無聲支持》報告。（圖由DSET提供）

    DSET海外研究員林庭葦撰寫《看不見的「無人機牆」：台灣對歐洲非紅無人機供應鏈的無聲支持》報告。（圖由DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）23日發表「台灣與烏克蘭、歐洲無人機合作」政策報告，並找來澳洲退役少將Mick Ryan（右2）評論，建議台烏歐應加速人才訓練。（圖由DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）23日發表「台灣與烏克蘭、歐洲無人機合作」政策報告，並找來澳洲退役少將Mick Ryan（右2）評論，建議台烏歐應加速人才訓練。（圖由DSET提供）

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