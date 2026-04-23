大溪中庄休閒農業區正式劃定 成為桃園第13個休區

農業部公告大溪中庄休區，休區內中庄吊橋極具觀光價值。（農業局提供）

大溪區中庄休閒農業區（休區）歷經多年積極爭取，日前獲農業部公告劃定成為桃園第13個休區，中庄休區總面積逾471公頃，除擁有中庄調整池與大漢溪水域環境外，也是北台灣重要韭菜生產專區，每年9月韭菜花季，已逐漸發展為代表性季節景觀活動，中庄休區結合「水」資源景觀與「綠」韭產業特色，極具觀光發展潛力。

農業局長陳冠義說，近年休區審查標準日益嚴格，大溪中庄休區成功通過劃設實屬不易，休區以大漢溪水環境為主，包含「中庄調整池」、「中庄景觀土丘」、「大溪河濱公園」、「大嵙崁溪自然溼地」、「大嵙崁溪水與綠休閒園區」、「大嵙崁溪親水園區」、「悠活騎樂休閒園區」及「大漢溪跨河休憩路廊」等景觀休憩設施，並發展咖啡簡餐、特色餐飲、體驗農園及友善餐桌等產業，提升整體農遊服務。

請繼續往下閱讀...

桃園市已獲中央劃定13個休閒農業區，包含：大園區溪海休區、新屋區海洋客家休區、蘆竹區坑子溪、大古山休區、龍潭區大北坑、三坑水鄉休區、觀音區蓮花園休區、復興區台七桃花源休區、楊梅區楊梅休閒農業區，而大溪區則由「中庄、月眉、康莊、百吉」等休閒農業區組成四大特色農遊群落。

陳冠義說，桃園市政府將持續推動「一區一特色」策略，結合循環農業、永續旅遊與低碳理念，輔導各休區規劃特色活動，吸引更多遊客體驗在地農遊魅力，打造桃園「永續農遊」發展指標。

農業部公告大溪中庄休區，每年的韭菜花季也成為特色活動。（農業局提供）

農業部公告大溪中庄休區，每年的韭菜花季也成為特色活動。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法