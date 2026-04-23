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    台南柳營德元埤荷蘭村升級 8400萬元地景營造工程開工

    2026/04/23 16:28 記者楊金城／台南報導
    台南柳營德元埤荷蘭村地景營造工程，今天（23日）動土開工。（記者楊金城攝）

    台南柳營德元埤荷蘭村地景營造工程，今天（23日）動土開工。（記者楊金城攝）

    台南市觀光旅遊局推動「水映南瀛」埤塘觀光計畫，在柳營德元埤荷蘭村打造地景，今天（23日）舉行動土儀式，營造德元埤遊憩品牌。地景工程分兩標施作，總工程費約8400萬元。

    南市積極推動埤塘觀光發展，爭取交通部觀光署「重要廊帶亮點營造計畫－水映南瀛」，以總經費4.6億元，串聯德元埤、葫蘆埤及虎頭埤3大軸帶，打造具在地特色之水域觀光廊帶。官田葫蘆埤休憩工程已完工，新化虎頭埤、柳營德元埤營造工程施工中。

    德元埤地景營造工程由南市觀光旅遊局長林國華、西拉雅國家風景區管理處長許主龍、柳營區長劉發仲等人主持，期望工程施工順利圓滿，透過軟硬體升級，逐步形塑德元埤荷蘭村成為具國際競爭力的「埤塘遊憩新品牌」。

    林國華表示，埤塘不僅用於農業灌溉，更承載地方生活記憶與生態價值。「水映南瀛」計畫即以此為核心，整合水域景觀、小鎮聚落與在地文化，打造兼具景觀、生態與文化內涵的觀光廊帶，感謝中央支持及地方各界協力推動，讓計畫得以順利推進。

    德元埤荷蘭村園區的大風車，是著名地標，搭配德元埤水域倒影景觀及紅磚橋、梵谷橋等設施，營造濃厚歐洲鄉村氛圍。地景工程第一標5500萬元，將辦理內河道改善、露營區環境優化、親水休憩空間提升、全區機電設施更新等項目，今天動土；第二標將建置遮陽棚架、寵物專區，強化園區遊憩服務機能與環境品質，工程費約2900萬。

    觀旅局說，德元埤地景工程預計明年完工，提升園區旅遊吸引力，並期許帶動周邊觀光發展。遊客來到柳營德元埤荷蘭村，可順遊柳營尖山埤渡假村、南元農場、吳晉淮音樂紀念館、劉啟祥美術紀念館、八翁酪農區等相鄰景點，品嘗在地的鮮乳饅頭、鮮奶豆花。

    柳營德元埤荷蘭村的大風車，是著名地標，園區進行升級工程營造地景提升遊憩設施。（記者楊金城攝）

    柳營德元埤荷蘭村的大風車，是著名地標，園區進行升級工程營造地景提升遊憩設施。（記者楊金城攝）

    柳營德元埤荷蘭村的地景營造，將改善園區內河道景觀。（記者楊金城攝）

    柳營德元埤荷蘭村的地景營造，將改善園區內河道景觀。（記者楊金城攝）

    柳營德元埤荷蘭村的地景營造，將改善露營區優化。（記者楊金城攝）

    柳營德元埤荷蘭村的地景營造，將改善露營區優化。（記者楊金城攝）

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