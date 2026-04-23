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    首頁 > 生活

    「寄住幸福」的樣子！新竹寄養家庭招募新血加入

    2026/04/23 16:29 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府與新竹縣府今天合辦寄養家庭招募活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市府與新竹縣府今天合辦寄養家庭招募活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市府與新竹縣府今天合辦寄養家庭招募活動，邀請新血家庭加入寄養家庭行列，一起讓孩子「寄住幸福」的樣子，成為孩子的溫暖避風港。5月16日下午在新竹大魯閣湳雅廣場B1蔦屋書店舉辦招募說明會，邀請新血家庭來參與了解。

    市府社會處表示，目前新竹縣市共有49戶寄養家庭，服務56名兒少，隨著需求增加與部分寄養家庭面臨高齡化或暫停接案等情形，整體照顧量能逐漸吃緊，很需更多新血投入。市府與縣府攜手新竹家扶中心推動寄養家庭招募，期盼號召更多有愛心的家庭加入。

    寄養家庭代表谷媽媽也分享，雖婚後育有3名親生子女，仍持續投入寄養服務，記得曾照顧1名2歲半的家暴目睹兒，孩子長期處於恐懼中，不敢入睡、不會說話，甚至只能爬行。她與先生在無數個夜晚耐心陪伴，透過專業協助逐步建立孩子的安全感，當孩子第一次哭著喊出「媽媽抱抱」，讓夫妻倆深刻體會陪伴的意義。如今投入寄養服務8年來，已陪伴近10位孩子走過生命低谷。

    新竹家扶中心推動寄養服務近45年，寄養家庭所提供的不只是生活照顧，更是孩子生命中不可或缺的情感支持。5月16日14時30分至16時，在新竹大魯閣湳雅廣場B1蔦屋書店將舉辦寄養家庭招募說明會，包含寄養制度介紹、申請流程及培訓課程，歡迎有意願的民眾參與或電洽新竹家扶中心寄養組：03-567-8585。

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