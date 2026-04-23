高教工會指教師遭霸凌逼退？南亞學院：陳述非事實已竭盡所能協助

南亞技術學院近年配合國防部推動大學儲備軍官訓練團（ROTC），持續穩定招收ROTC學生與進修部學生。（記者李容萍攝）

高教工會今（23）日召開記者會，指控位於桃園市中壢區的南亞技術學院涉霸凌、逼退教師吳國輝；校方回應，吳師所陳述的情事均非事實，學校已竭盡所能協助，但吳師的專業、行政能力無法銜接，依學校規定，教師在適任性不足狀況下，學校依照教育部現有的法規進行安置與資遣。

南亞技術學院發言人黃富昌表示，該校休閒與餐旅管理系因班級數逐年遞減，授課時數相對減少，吳師近年在系上資績排序都是最後1名，所以造成連續2學年度（112、113）都沒有課，但學校照樣給予薪資，未曾損及其權益，113學年下學期時有老師申請優離退（學校會另給予獎金），所以114學年上學期有課安排給資績排序最後1名的吳師（4學分、4小時）。

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黃富昌說，吳師的基本授課鐘點為12小時，只教授4小時，依本校「專任教師基本授課時數不足處理辦法」，應送人事組進入資遣程序，學校另補充課程不足折抵措施，希望其利用課餘指導學生（課業輔導、社團指導）給予折抵授課鐘點，但是吳師置之不理，仍未申請，其藐視學校行政作業的脫序行為，對其他認真負責的教職員實所不公，進而依相關規定召開教評會審議通過擬給予懲處警惕。

黃富昌提到，學校召開校級教評會邀請吳師列席，在會前主席提醒大家不得將書面資料攜出會場，同時不得錄音，但吳師違反會議秘密及議事規則，擅自將書面資料帶離會場，同時口出惡言「歡迎你們來告我啊」，且吳違規拿出手機偷偷錄下會議內容，經主席發現後，吳師仍不聽勸阻，執意要錄音，且揚言「我要錄音，不然大家都不要開會」，刻意癱瘓會議進行，經教評會審議，依照行政法及議事規則，委員投票後，予以記過懲處。

黃富昌強調，114學年下學期，吳師授課鐘點只有2小時，依學校「專任教師基本授課時數不足處理辦法」，應送人事組進入資遣程序，學校仍給予機會申請折抵鐘點，因其114學年上學期藐視學校行政作業的前車之鑑，這學期有申請折抵四小時，吳師從無授課鐘點到這學期的2小時授課鐘點（已連續6學期未達基本授課鐘點），學校均未曾扣減其薪資。

位於桃園市中壢區的南亞技術學院（記者李容萍攝）

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