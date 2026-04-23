裝潢先付款170萬疑遭詐 屋主：至今家徒四壁、孩子紙箱上寫作業

新北市中和區一對夫妻（左、中）控訴遇裝潢糾紛，事先付170萬元，結果家徒四壁，電線外露、漏水等，盼業者解約退款。（張維倩辦公室提供）

新北市中和區1對夫妻今控訴遇到裝潢糾紛，吳姓屋主說，他們剛從小屋換大房，裝潢費共約170萬元，去年6月先付訂金給裝潢業者後，業者僅給報價單未簽合約，7月起又以訂家具為由催促匯款，屋主陸續向親友借款，將170萬元匯給業者，說11月弄好、拖到今年1月，結果只做一小部分，現在家徒四壁，油漆斑駁，孩子需在紙箱上寫作業，現循法律途徑，盼業者解約、退款。

裝潢公司郭姓負責人受訪回應，是非對錯在LINE紀錄都有，吳姓屋主入住新房後，太太不幸腦幹出血住進加護病房，他當時請屋主緩1週，再幫他安排收尾，屋主要他提供師傅電話還有相關採購明細，他沒必要提供客戶關於公司跟廠商相關細節，而貸款沒辦法下來造成工地停工，必須重新安排師傅，屋主也沒講，片面要他退錢，他已寫存證信函給屋主，走法律程序。

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吳姓屋主及太太今在民進黨新北市議員張維倩陪同下，出面控訴裝潢業者疑為裝潢詐騙慣犯，張維倩表示，這間裝潢公司非常惡劣，只做一小部分裝潢內容，後面全都擺爛不管，甚至統包家具、家電都無法進場，甚至發現淡水也有受害者，應公開予以譴責。

屋主說，6年前就委由該家裝潢公司裝潢，基於信任跟業者合作，業者答應11月裝潢完，但進度嚴重落後，業者說是木工師傅車禍等問題，今年過年前住進來，家徒四壁，上網查發現有很多被害者，至今請業者提供訂貨明細或改退錢，但業者稱是商業機密，還惡言相向，提出加收「監工費」、稅金8%等要求，已委請律師走刑事提告流程。

屋主妻子說，他們是普通上班族，女兒才讀小學，屋內沒桌椅，孩子在紙箱上寫作業，休息只有床，連沙發都沒有，熱到受不了上週才裝冷氣，牆面裂縫、地板磁磚破掉、廁所漏水、部分插座沒電，具水電專業的人來看，發現疑電線亂接，有爆炸之虞，住家完全沒生活品質，懷疑業者有沒有相關裝修證照。

新北市消保官鍾佳儒表示，經了解，業者還是合法存續的公司登記狀態，也有寄發存證信函給屋主，會協助屋主召開協商會議，針對承攬工程是繼續履約或解約。呼籲消費者訂立室內裝修契約時，或在報價單下，別太快付款，應視工程進度分階段付款，留意風險存在。

該對夫妻現在家徒四壁，沒有桌椅，孩子需在紙箱上寫作業。（張維倩辦公室提供）

新屋可見管線外露。（張維倩辦公室提供）

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