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    首頁 > 生活

    日月潭退水逾2層樓！碼頭引橋陡到像爬「好漢坡」

    2026/04/23 16:24 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭因乾旱水位大降超過2層樓，導致碼頭引橋過陡，遊客行走其間就像在爬「好漢坡」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭因乾旱水位大降超過2層樓，導致碼頭引橋過陡，遊客行走其間就像在爬「好漢坡」。（記者劉濱銓攝）

    受乾旱少雨影響，日月潭水位目前仍在742公尺上下徘徊，蓄水率約6成，較滿水位748.48公尺，退水6公尺多，落差超過2層樓，導致碼頭引橋過陡，搭船遊客上碼頭就像在爬「好漢坡」，甚至有兒童推車誤走止滑條坡道，以致顛簸難行，最後家長乾脆抱著小孩走完陡坡。

    日月潭最近鮮少降雨，許多遊客在碼頭搭船時，都必須走上超斜的引橋，但對年長者而言，面對長長陡坡，都得將身體前傾，走起來備感吃力，還有人需攙扶陪同，甚至有推兒童推車的家長，因誤走設有止滑條的引橋，以致難以行進，最後乾脆不推了，直接抱著孩童走完超陡引橋。

    日月潭風景區管理處回應，針對遊客上下碼頭安全，會再加強告示與無障礙宣導，如有年長者需要協助，或是有推車族誤走止滑條引橋，都會請現場保全引導改走無障礙坡道，以免造成遊客通行困擾。

    日管處也說，由於未來幾天可望有鋒面降雨，盼能緩解潭區水情，但之後若遇水位再降，甚至造成引橋過陡影響年長遊客進出，就會在碼頭現場設置公告，提醒長者、推車、輪椅族考量引橋斜度，建議暫停搭船，以維護遊憩安全。

    日月潭因乾旱水位大降超過2層樓，導致碼頭引橋過陡，遊客行走其間就像在爬「好漢坡」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭因乾旱水位大降超過2層樓，導致碼頭引橋過陡，遊客行走其間就像在爬「好漢坡」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位大降，導致碼頭引橋陡如「好漢坡」，不僅年長者走起來吃力，還有推車誤走止滑條坡道變得難以前進，最後家長抱著小孩走完陡坡。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位大降，導致碼頭引橋陡如「好漢坡」，不僅年長者走起來吃力，還有推車誤走止滑條坡道變得難以前進，最後家長抱著小孩走完陡坡。（記者劉濱銓攝）

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