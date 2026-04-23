兒少保護通報量暴增 社安網調查處理中心明年上路

立法院衛環委員會，衛福部長石崇良備詢。（記者王藝菘攝）

剴剴案後社工界人人自危，國民黨立委指出，第一線社工已出現防衛性通報，造成相關兒少保護案件通報量暴增6成，但人力卻未等比例增加，且國家配置失衡，造成第一線社工壓力暴增。對此衛福部回應，社安網2.0建立通報調查處理中心機制，並將訂定更明確的指標，預計明年可上路。

國民黨立委王育敏指出，近年來兒少保護案件暴增，通報案件數從2022年的8萬3101件暴增到2025年的13萬6592件，增幅達到6成，但實際受到保護服務的人數卻持續下降，去年僅剩9898人，為7年來最低，顯示前端包山包海的通報與調查，已經徹底癱瘓後端的實質保護服務。

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對此衛福部長石崇良回應，衛福部持續宣導，希望第一線能及時發現潛在問題，並擔任守門員的角色，儘量通報、避免漏接，且案件進案之後，有部分屬於保護個案，也有部分會轉介福利服務，而2014年至2024年社工人數增加5成。

但王育敏進一步質疑，當案量大幅增加，提供服務的社工人員並沒有等比例增加，且社工平均進用率近年來維持在8成左右，離職率則落在13.9%，人力跟不上案件增加速度，導致第一線社工壓力暴增。

國民黨立委廖偉翔則質疑，許多社工在剴剴案後出現「防衛性通報思維」，導致大量案件進入調查系統，再加上社安網要求兒少通報案件經調查派案後，提供服務的比例需在2030年需達到95%，反造成大量社工人力用於調查事件，無法細緻化在後端服務，讓國家配置失衡。

廖偉翔說，過去社安網的多種KPI反而造成第一線的工作壓力，現在要求達到95%的服務率，恐造成「廣通報、廣調查、廣服務」，且第一線擔心數據不好看會被檢討，反而讓通報、服務變成數字遊戲，恐違背目標設計初衷。對此石崇良表示，會再檢視社安網2.0內的關鍵績效指標。

此外，衛福部保護司長郭采榕指出，過去疑似性侵害、兒少保護、成人保護事件及疑似脆弱家庭服務事件進入保護資訊系統後，會由集中派案中心進行篩派，分配給相應專業的社工人員處理，且負責篩派案的人員也都是社工。

郭采榕說，為因應龐大的通報量，社安網2.0架構下，集中派案中心將轉型為「通報調查處理中心」，並納入心理、犯罪、教育等相關專業人力，協助社工進行相關篩派案工作，且因應此類人力加入，衛福部也持續研擬更明確的指標，並建立相關資訊系統，預計明年可正式上路。

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