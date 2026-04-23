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    首頁 > 生活

    指控揭弊教師遭南亞技術學院霸凌 高教工會籲教育部介入調查

    2026/04/23 15:53 記者楊綿傑／台北報導
    高教工會與南亞技術學院教師出面指控，因揭弊遭到校方霸凌，呼籲教育部介入調查。（圖由高教工會提供）

    高教工會與南亞技術學院教師出面指控，因揭弊遭到校方霸凌，呼籲教育部介入調查。（圖由高教工會提供）

    高教工會今指控，南亞技術學院教師吳國輝因揭露學校弊端，遭到校方報復轉調單位，還有強迫勞動、違法懲處等情事，要求教育部應立即介入調查，撤換不適任管理層，並盡速修正大學法，讓私校校長遴選準用公校規範，強化教職員生參與。

    2年前南亞技術學院教師吳國輝與高教工會共同指控「營區在職專班弊案」，後續遭校方強迫轉調系所、刻意不排課，甚至兩度以資遣方式逼退，但最終都被教育部駁回。

    後來吳國輝再揭露學校將「專技教師」名額作為酬庸工具，聘任不合資格的特定人士擔任高薪主管。例如副校長羅時逢，被教育部查核違法未授課卻月領高薪，甚至要求學校購買超過400萬元的豪華轎車供其私人使用。但該校教職員卻已10年拿不到年終獎金，教師的學術研究加給則是有20年沒有調升。

    吳國輝指控，校方得知其前往調查局作證後，強迫他每星期到校超時工作6天，沒有加班費，也沒有給予補休或年假，卻又在今年初以他授課鐘點數不足，未依規定辦理抵免鐘點數申請為理由記「過」處分，甚至在教評會上遭到校方威脅與霸凌，不讓他陳述意見。

    高教工會則聲援，南亞技術學院應立刻停止對教職員的霸凌，且教育部也應立即介入調查，撤換不適任的校長、主管以及董事會。

    高教工會也點出，許多私校以「大學自治」作為保護傘，卻缺乏校園民主機制的私校中，董事會、校長及行政主管所組成的共犯結構，讓私校成了一個極權統治的王國。這些私校每年接受國家巨額補助，連學生的學雜費也有相當比例是由國家補助，作為具有高度公共性的教育機構，理應受到對等程度的監督。

    因此高教工會呼籲，應盡速修正大學法，讓私校校長遴選準用公校規範，強化教職員生參與；校務會議應保障教師代表不得由兼任主管職的教師擔任，學生代表比例也應大幅度提高，避免校方行政獨攬大權，確立校園民主得以落實。

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