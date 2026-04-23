台南火車站前圓環改革見效 南鐵地下化北延期程曝光

台南火車站前圓環改成「U型圓環」近2個月，接送區更順暢。（記者洪瑞琴攝）

台南市議會今（23）日進行保安部門業務報告質詢，多位議員聚焦台南火車站站前圓環交通動線調整與南鐵地下化北延永康議題。交通局長王銘德表示，站前圓環改革上路近2個月，多數用路人已逐步適應，整體動線較以往簡化，接送區使用也更便利，民眾已有明顯感受。

針對外界關注的站前圓環交通變革，王銘德指出，台南火車站站前圓環自3月起調整為U型雙向通行車道，初期確實出現駕駛不熟悉情況，但透過號誌優化與義交人員引導，目前整體車流運作已趨穩定。此項改變有效減少車流交織衝突，提升行車順暢度與道路安全。

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在鐵路地下化進度方面，王銘德說明，台鐵永康段地下化可行性研究已獲行政院核定，目前由鐵道局進入綜合規劃階段，後續仍須辦理都市計畫變更、基本設計、細部設計及工程施工等程序，依過往經驗整體期程約需9至10年。

至於地方提出增設簡易型「康橋車站」構想，交通局表示，將轉請鐵道局審慎評估，在不影響既有營運及地下化工程前提下，並具備適當設置腹地條件時，研議其可行性，期望進一步帶動公共運輸使用，提升整體交通服務效能。

台鐵永康段地下化估需10年完成。（記者洪瑞琴攝）

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