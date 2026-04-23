高鐵發起淨灘 桃園埔心溪口清出1387公斤海洋廢棄物

台灣高鐵公司職工福利委員會發起的「環境永續教育活動」，今年第10度舉辦。（圖由高鐵公司提供）

台灣高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續教育活動」，今天（23日）在桃園市大園區埔心溪口舉辦2026年「集拾行垃」淨灘行動，清出1387公斤海洋廢棄物。

高鐵已經連續第10度舉辦，每次都吸引上百名高鐵人踴躍報名，淨灘成果共計清出逾1387公斤海洋廢棄物，種類以寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具等居多。

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台灣高鐵公司表示，「永續發展」不僅是世界各國最重要的共同目標之一，而減少海洋廢棄物更可以維護生態系統與人類長遠健康發展；高鐵人持續舉辦的淨灘行動，就是希望從自身出發，結合公司致力推動的企業永續目標，以具體行動實踐高鐵公司對環境保護的承諾。

「環境永續教育活動」是由台灣高鐵職工福利委員會主辦、員工自發性參與的環境教育系列活動，今年除舉辦2場「集拾行垃」淨灘活動，更規劃2場「一日農夫」體驗活動，讓同仁透過食農教育的「親手做」勞動體驗，了解食物來源，以及提倡對環境友善的消費方式。

高速鐵路具有速度快、高運量、低汙染的特點，碳排量遠低於小客車、客運及飛機，是環保、低碳的「綠色運具」。台灣高鐵公司表示，將積極發揮「綠色運具」優勢，秉持企業永續發展的精神，提供旅客安全優質及創新旅運服務，持續打造更具前瞻性、包容性、永續韌性的綠色運輸。

高鐵公司持續鼓勵淨灘活動。（圖由高鐵公司提供）

高鐵公司持續鼓勵淨灘活動。（圖由高鐵公司提供）

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