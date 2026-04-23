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    首頁 > 生活

    新北議員籲淡水國中新建校舍分階段啟用 提前招生避免教育資源閒置

    2026/04/23 15:42 記者黃子暘／新北報導
    市議員陳偉杰今（23）日質詢淡水國中新建校舍遷建計畫議題，他認為，預定2032年才招生的時程實在太久，要求教育局研議在確保安全無虞的狀況下評估分段啟用、提前招生。（記者黃子暘攝）

    市議員陳偉杰今（23）日質詢淡水國中新建校舍遷建計畫議題，他認為，預定2032年才招生的時程實在太久，要求教育局研議在確保安全無虞的狀況下評估分段啟用、提前招生。（記者黃子暘攝）

    新北市淡水區人口成長，帶動文教需求，市議員陳偉杰今（23）日質詢淡水國中新建校舍遷建計畫議題，他認為，預定2032年才招生的時程實在太久，要求教育局研議在確保安全無虞的狀況下評估分段啟用、提前招生。教育局長張明文表示，招標施工正在討論，可研議附屬設施晚點蓋，先讓學生進主體校舍。

    陳偉杰說，淡水國中遷建也是淡海新市鎮發展的重要一環，要求市府落實「圖書、日照、托育」三位一體的整合規劃。副市長朱惕之表示，目前正在進行先期規劃的期末報告。

    陳偉杰也認為，目前規劃2032年才招生，不過這對在地親子而言，實在太久了，要求教育局研議「提前招生」的可行性，在校舍主體完工前1至2年即啟動宣傳，在確認安全無虞下，可評估校舍分段啟用，避免教育資源閒置；另外，目前規劃一層地下室約150個停車位格局太小，要求交通局與新建工程處重新評估，將地下停車場增設至兩層，提供300個以上的車位，否則難以滿足圖書館、社福中心及學校長遠的停車需求，停車設施完工後就無法補救了。

    交通局長鍾鳴時回應，將視周邊整體需求規劃。

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