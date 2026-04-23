台中海洋館營運不到一年 遊客數腰斬

台中海洋館開幕現今，遭市議員質疑旅客數腰斬。（記者蘇金鳳攝）

台中海洋館去年8月開始試營運，民進黨市議員黃守達、王立任及張玉嬿今天在市議會提出質疑，去年平均每一個月遊客平均為6萬6千餘人，但今年至2月，下降至3萬8千多人，減少達42.8%，幾近腰斬，從開幕至今，停車位、CP值不夠，都遭到遊客質疑，要求觀旅局加強吸引力，不要持續下滑成為無人參觀的海洋館。

觀旅局陳美秀表示，對OT廠有信心，因為從去年８月開幕至今，廠商的營運收入都是正成長，附近的梧棲漁港也表示，每天的遊客都有增加；至於停車問題，將跟台中港務局承租土地，來解決土地問題。

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市議員黃守達表示，台中海洋館興建多年，更花13億元才完工，被定位為台中海線重要中部觀光景點。

黃守達表示，台中海洋館去年開館，但已面臨台中海洋館是否能遊客是否能穩定的問題，從去年8月試營運至12月平均一個月6萬6千400人，今年1至2月，降為每月3萬8千，減少2萬8千400，比例達42.8%，不到半年，幾近腰斬，如何改善。

此外，他更指一位非常了解水母的日本網紅參觀台中海洋館，指出水母的狀況不好，且水母品種也寫錯了。

黃守達指出，過去海洋館剛開幕時，就遭批評票價太高，館內可參觀的物種太少，甚至所謂的海洋教育都未做到，要求改善。

議員王立任也指出，關於局長答詢所提到的行銷計畫中的異業合作，台中海洋館明明早在去年8月就已開幕，卻拖延至今年4月才開啟異業合作的相關運作，他質疑是否是開幕後市府發現人潮不如預期甚至是入館人數腰斬，才後知後覺開始相關策劃；另外，關於偏遠學校的教學合作，亦應該持續推動，並須提出實際的規劃細則，確保台中海洋館的外溢效益最大化。

多位民進黨市議員質疑台中海洋館的旅客開幕不到一年就腰斬。（記者蘇金鳳攝）

觀旅局長陳美秀表示，台中海洋館營運都是正成長。（記者蘇金鳳攝）

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