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    首頁 > 生活

    照 企業托育補助擴大上路 5月1日起開放申請

    2026/04/23 15:20 記者周敏鴻／桃園報導
    企業托育補助333新制方案第二期政策，將放寬育兒補貼申請資格、提高補助金額並新增多項補助項目。（圖由桃園市政府提供）

    企業托育補助333新制方案第二期政策，將放寬育兒補貼申請資格、提高補助金額並新增多項補助項目。（圖由桃園市政府提供）

    行政院勞動部推動企業托育補助333新制方案第二期政策，放寬育兒補貼申請資格，提高補助金額並新增多項補助項目，桃園市政府勞動局官員今天表示，5月1日到6月15日開放申請，盼能協助企業打造更完善的友善育兒職場環境。

    勞動局官員說明，企業托兒設施設備更新改善、提供育兒補貼、設置職場居家式托育服務補助，已提高到最高100萬元，補助內容方面除既有哺（集）乳室與托兒設施建置，新增「教保及托育人員人事費」，每年補助事業單位最高30萬元，另新增「減免員工收托費用」與「托兒設施營運費用」，以員工子女數計，補助每位每年最高6000元到9600元。

    官員表示，第二期補助申請期間5月1日到6月15日，有意願的事業單位應及早規劃並備妥相關文件提出申請，相關資訊可洽詢勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https://childcare.mol.gov.tw/）或勞動局官網；勞動局為協助企業建立友善育兒職場環境，持續透過多元管道宣導，並結合婦幼發展局與教育局等局處資源，提供免費專案入場輔導服務，全面提升職場育兒支持量能。

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