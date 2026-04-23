照 企業托育補助擴大上路 5月1日起開放申請

企業托育補助333新制方案第二期政策，將放寬育兒補貼申請資格、提高補助金額並新增多項補助項目。（圖由桃園市政府提供）

行政院勞動部推動企業托育補助333新制方案第二期政策，放寬育兒補貼申請資格，提高補助金額並新增多項補助項目，桃園市政府勞動局官員今天表示，5月1日到6月15日開放申請，盼能協助企業打造更完善的友善育兒職場環境。

勞動局官員說明，企業托兒設施設備更新改善、提供育兒補貼、設置職場居家式托育服務補助，已提高到最高100萬元，補助內容方面除既有哺（集）乳室與托兒設施建置，新增「教保及托育人員人事費」，每年補助事業單位最高30萬元，另新增「減免員工收托費用」與「托兒設施營運費用」，以員工子女數計，補助每位每年最高6000元到9600元。

請繼續往下閱讀...

官員表示，第二期補助申請期間5月1日到6月15日，有意願的事業單位應及早規劃並備妥相關文件提出申請，相關資訊可洽詢勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https://childcare.mol.gov.tw/）或勞動局官網；勞動局為協助企業建立友善育兒職場環境，持續透過多元管道宣導，並結合婦幼發展局與教育局等局處資源，提供免費專案入場輔導服務，全面提升職場育兒支持量能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法