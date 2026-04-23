畜產公司管理費全由承銷商埋單 洪健益促回歸合法制度

洪健益批評，畜產公司管理費收取十多年來沒有建立好制度。圖為畜產公司家禽批發市場。（資料照）

台北市議會今（23日）進行財政建設部門質詢，市議員洪健益關注畜產公司管理費收取爭議，依法供應人與承銷人應各自負擔一半管理費，但畜產公司十多年來都向承銷人收取全額管理費，引發攤商陳情。畜產公司董事長楊靜宇說，目前正研擬相關內容，也要確認供應人名冊、證號，預計7月起改採各自負擔一半的模式。

洪健益指出，畜產公司過去十幾年來管理費都由承銷商全額繳交，但依據農業部的函釋，管理費收取對象屬供應人與承銷人，但並未禁止一方代他方繳納，這代表雙方應該要合意才能收取；而依據「農產品交易法施行細則」，管理費應按貨品成交總價計算，由供應人與承銷商平均負擔；此外，「農產品交易法」也規定，農產品批發市場的供應人或承銷人，在同一市場不得兼任承銷與供應業務。

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他批評，畜產公司錯誤的制度十幾年來都改不掉，他希望能夠改善這個陋習，每年畜產公司七、八千萬收入，光是管理費就收了六千多萬元，都靠這五十幾個攤商繳交，何時才能回歸制度，讓攤商繳交該繳交的金額。

楊靜宇表示，目前正在研擬雙邊收費的機制，正在跟養雞協會交接供應人名冊以及證號；預計七月起會開始試營運供應人、承銷人各收取一半管理費的機制。

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