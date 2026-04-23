戴上父親手表遺物 水上鄉長林緗亭見證「龍德橋」改建動土

水上鄉長林緗亭戴上父親前鄉長林琨山的遺物手表，一同見證龍德橋改建。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉龍德橋為地方重要交通節點，但橋梁老舊、通行空間不足，水上鄉公所推動改建，提升防洪與通行安全，獲嘉義市嘉邑行善團協助，由縣府設計及監造，嘉邑行善團投入施工，今天改建工程動土，水上鄉長林緗亭說，父親前鄉長林琨山長年掛心此橋改建，但去年10月過世，今天戴上父親的遺物手表，與鄉親見證橋梁改建。

龍德橋位處龍德村重要交通節點，長年承載在地居民通行及農產運輸功能，但橋梁老舊、通行空間不足，改建工程由嘉邑行善團負擔1358萬元，縣府負擔87萬元，合計投入1450萬元，推動地方基礎建設，工程內容包含提升橋面高度、擴大通洪斷面與優化引道，並納入交通安全改善措施，提供更安全、順暢的通行環境，兼顧防災與民生需求。

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嘉義縣長翁章梁、林緗亭、嘉邑行善團理事長鄭秀玉等出席動土儀式，祈求工程圓滿；鄭秀玉表示，嘉邑行善團成立超過60年，期間共建設662座橋梁，其中嘉義縣有363座，感謝各界的捐款支持，使得基礎設施得以順利建設。

翁章梁說，龍德橋對地方交通很重要，過去橋梁斷面較窄，無法因應極端氣候，改建工程改善既有通行斷面，降低未來災害風險，橋梁由嘉邑行善團興建，兩側及道路由縣府施做，透過縣府與民間團體攜手合作，加速工程推動，展現地方凝聚力與公益精神。

林緗亭說，龍德橋興建已40多年，是急迫修繕危險橋梁，父親林琨山常掛心此橋改善進度，今天特地佩戴父親的手表，讓父親與眾人見證龍德橋改建歷程。

水上鄉公所表示，工期預計為300個工作天，施工期間將妥善規劃交通維持措施，減少對民眾日常生活影響，並要求施工單位落實工地安全，確保工程如期如質完成。

水上鄉龍德橋改建工程動土。（記者林宜樟攝）

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