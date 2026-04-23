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    首頁 > 生活

    成大周邊停車亂象 議員李宗霖批「一車佔兩格」不公平

    2026/04/23 14:57 記者洪瑞琴／台南報導
    成大周邊停車格遭「1車占2格」，議員促檢討跨格收費制度。（南市議員李宗霖服務處提供）

    成大周邊停車格遭「1車占2格」，議員促檢討跨格收費制度。（南市議員李宗霖服務處提供）

    台南市議員李宗霖今（23）日於議會保安部門業務報告中，針對成功大學周邊機慢車停車格遭長期占用問題提出質詢，指部分商家車輛長時間停放，甚至出現「一車佔兩格」，嚴重壓縮學生與市民停車空間。

    交通局停管營運科長陳英傑回應，目前仍採一格一費原則，相關案例多為合法領牌的三輪車，但車尾加裝框架涉及廣告內容時，恐違反規定；路邊停車最長可停3天，若違規將通知改善，未改善可移置。局長王銘德則表示，類似跨格停放確有檢討空間，將進一步研議改善機制。

    李宗霖表示，近期接獲民眾陳情，成大周邊停車格遭特定車輛長期占據，不僅久停不移，還有跨格停放情形，甚至可見同一車輛張貼多張收費單據，顯示長時間占用公共資源，排擠一般用路人使用權益。

    他指出，經向警方了解，此類車輛多被認定為一般重型機車，未構成違規，即使跨格停放，現行制度也缺乏明確規範。他質疑，一輛車占用兩格卻只收一格費用，顯失公平，也讓有限資源被少數人長期占用。

    李宗霖也提到，過去中西區曾有車輛長期占用停車格長達數年，最終由市府拖吊處理。他強調，成大周邊停車需求高，市府應檢討跨格停車認定與收費制度，並加強稽查，避免公共資源被不當占用。

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