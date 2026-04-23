每日1杯半糖手搖飲糖攝取量快超標 台大研究：半數無糖也驗出糖分

台大公衛學院食安所副教授羅宇軒（中）針對市售手搖飲進行成分檢測與消費行為分析，今發表研究成果。（記者楊綿傑攝）

手搖飲已是國人生活中的重要部分，但根據台大公衛學院發表最新研究指出，近9成手搖飲實際含糖量超過標示，只要1杯大杯半糖飲料，糖的攝取量就已逼近WHO所公告每日最高上限，長期下來有第二型糖尿病及心血管疾病的疑慮，呼籲應推動更清楚的糖、甜味劑含量揭露。

台大公衛學院食安所副教授羅宇軒針對市售手搖飲進行成分檢測與消費行為分析，發現標示無糖的樣本中，有55.6%仍可檢出糖分；另有85.6%的飲品，其實際測得總糖量高於標示數值，顯示現行飲品標示與實際成分之間，仍存在明顯落差。

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羅宇軒表示，以1杯700毫升「半糖」飲品來說，平均總糖量就高達46.5公克，已非常接近WHO建議成人每日游離糖攝取上限50公克。只要喝下1杯半糖飲料，幾乎就用掉1天的糖分額度。若再加上三餐中的醬料、點心、甜點與加工食品，實際糖分攝取量就已超標。

羅宇軒分析，這可能與原料本身含糖、配料添加、製程差異，或店家調製標準不一致有關。若僅依「無糖」「微糖」「半糖」等標示判斷攝取量，恐怕容易低估真正喝下肚的糖分。而長期過量攝取糖分，與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病，以及代謝功能障礙相關脂肪肝（MASLD）等健康問題密切相關。

為滿足消費者「減糖但仍要甜」的需求，不少業者改以非營養性甜味劑（人工甜味劑）調整口感。研究團隊發現，多種市售手搖飲已可檢出甜味劑成分，最常見的是蔗糖素與醋磺內酯鉀。其中果汁果茶類產品的甜味劑檢出率相對較高，且約有一半檢出樣本同時含有2種以上甜味劑，混合使用情形並不少見。

羅宇軒說明，雖依現階段風險評估，民眾透過手搖飲攝取甜味劑的總量，仍遠低於可接受每日攝取量，毒理風險暫時不高，但WHO近年已不建議將非糖甜味劑作為長期體重控制工具，相關代謝風險仍持續受到討論。

除成分分析，研究也進一步調查不同族群的手搖飲攝取習慣。結果發現，18至39歲年輕族群、男性，以及體重過輕或過重者，透過手搖飲攝取的糖量普遍較高。

羅宇軒強調，手搖飲並非完全不能喝，但民眾應提高對糖分與甜味劑的認識，學會更聰明選擇。包括減少飲用頻率、縮小容量、降低糖度、避免額外加料，都是有效降低攝取量的方法。也呼籲未來政府與業界可進一步推動現調飲品糖分標示優化、成分資訊透明化，以及健康風險溝通，讓消費者在購買當下，就能做出更清楚的判斷。

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