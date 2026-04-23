讓老師「來了就不想走」 雲林草嶺國小打造教師宿舍

草嶺生態地質國小以其獨特的地質景觀與美感校園聞名，被譽為「天空之城」。（羅右翔老師拍攝，草嶺國小提供）

特偏遠學校雲林縣古坑鄉草嶺生態地質國小教師宿舍興建工程，經過5次流標，經縣府邀請在地子弟經營的鄉林營造投標才順利決標，今（23）日辦理動土，預計明年3月完工。縣長張麗善及古坑鄉長林慧如致詞表示，期盼教師宿舍完工後，老師們都能愛上草嶺，想來也願意留下。

草嶺國小現在校舍在2014年落成啟用，舊校舍在2008年辛樂克風災土石滑動，因地質不穩，考量師生安全，在現址興建新校舍，以其獨特的地質景觀與美感校園聞名，被譽為「天空之城」，但因位處偏遠、交通不便，教師流動率與居住問題，令地方困擾。

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縣府教育處表示，教育部從101學年度起每年補助教職員租屋費，縣府也提供交通津貼，但仍無法徹底解決問題，縣府爭取增建宿舍一直沒有下文，決定自籌4746萬辦理教師宿舍興建工程。

草嶺國小校長林杰炘指出，教師宿舍規劃設計延續草嶺國小輕量體建築的設計原則，強調與自然環境和諧共存，宿舍將設置15間房間，可容納19名教職員，完工後可提供現代化、安全且功能完備的生活空間，徹底解決教師因山區居住不便而產生的困擾。

張麗善表示，草嶺風景幽美、空氣清新，宿舍完工後供應三餐，教職員可享受在家的感覺，進而願意上來、留下來，為草嶺的孩子點亮未來。

林慧如說，教師宿舍是草嶺國小美麗校園最後一哩路，期待以後能成為校長與教師心中任教的首選。

草嶺生態地質國小教師宿舍模擬圖。（草嶺國小提供）

草嶺生態地質國小全校師生與縣長張麗善等人合影。（記者黃淑莉攝）

草嶺生態地質國小教師宿舍興建工程動土。（記者黃淑莉攝）

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