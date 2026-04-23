淡北道路持續推進 新北加強監控中正東路地下道工程

淡北道路中正東路地下道工程邁入關鍵階段，工務局長馮兆麟日前前往視察。（圖由新北市工務局提供）

新北市府推動淡水河北側沿河平面道路工程，工務局長馮兆麟日前到工程現場視察，了解中正東路地下道管冪段施工情形及地盤改良作業進度。馮兆麟說，淡北道路工程面臨鄰近捷運與既有道路等複雜施工條件，其中中正東路地下道工程在捷運軌道下方施工，需加強監測頻率與風險控管，此處工程進入關鍵階段，施工推進穩定，工務局同步強化各項監測與風險控管機制。

新建工程處長簡必琦補充，中正東路地下道工程上方為捷運軌道，現階段採行水平方向地盤改良工法，提升地層穩定性，降低後續推管施工可能帶來的沉陷影響，工區周邊已設置24小時即時監測點，掌握施工期間地層變化與沉陷量，透過數據分析與預警系統，降低潛在風險。

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工務局補充，淡北道路完工後，將可有效分擔台2線交通負荷，並強化淡水與台北市及北海岸地區交通連結；淡北道路起自淡水區，共設置2處上下匝道，分別以淡金路高架橋、中正東路地下道跨越捷運淡水線，於淡水河側為平面道路，終點銜接至台北市大度路。

淡北道路中正東路地下道工程邁入關鍵階段，工務局長馮兆麟日前前往視察。（圖由新北市工務局提供）

淡北道路中正東路地下道工程邁入關鍵階段，工務局長馮兆麟日前前往視察。（圖由新北市工務局提供）

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