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    首頁 > 生活

    5/20起計程車每公升補助油錢5元、最多6000元 業者：可撐3個月

    2026/04/23 14:42 記者吳亮儀／台北報導
    計程車油價折讓補貼機制。（圖由交通部提供）

    計程車油價折讓補貼機制。（圖由交通部提供）

    行政院今天（23日）宣布計程車油價補助措施，交通部長陳世凱下午說明，自5月20日起開始申請，每輛合法計程車每車最高補助6000元，每公升補助5元，可使用到今年底。計程車業者表示，預計可撐3個月，這是很精準、很好的措施。

    這項計程車油價補貼是因應中東戰火導致油價飆升，國內油價持續攀升，影響國內運輸業。交通部之前已經宣布國內機票凍漲，而計程車與大眾運輸屬於第一線民生運輸，對油價變動很敏感，因此宣布補助合法計程車。

    陳世凱表示，這項措施是補助每輛計程車，每公升油價補助5元，最高補助6000元，大約是1200公升，可以使用到年底。台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，補助1200公升的油，就平均狀況來看，大約可以撐3個月左右，單就因應戰爭影響油價，行政院和交通部的補助算是相當精準，也是很好的措施。

    補貼執行與使用情境部分，運將須透過中油公司計程車專用加油卡或既有加油卡儲值補助，後續視台塑評估參與意願加入；之後採油價折讓補貼方式，駕駛持油卡加油直接折抵，每公升可折抵5元，8月31日登記截止，可以使用到年底。不過因電價沒有變動，因此排除「電動車計程車」。

    優惠油卡申請方式。（圖由交通部提供）

    優惠油卡申請方式。（圖由交通部提供）

    交通部說明計程車油價補貼措施。（記者吳亮儀攝）

    交通部說明計程車油價補貼措施。（記者吳亮儀攝）

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