首季通車跳票！信義線東延段最快6月底通車 擬試營運免費搭1個月

廣慈／奉天宮站。（捷運局提供）

接續台北捷運淡水信義線象山站尾軌的「信義線東延段」今年第一季通車目標跳票。台北市捷運工程局長鄭德發今（23）於議會交通委員會報告指出，截至3月底為止，東延段興建進度超過9成，最快6月底通車。至於試營運期間優惠措施，台北捷運公司總經理黃清信回應，市府目前擬朝區段免費體驗（應指少收這一站的錢）的方向規劃，相關細節還在討論中。

信義線東延段全長1.4公里，起自象山站尾軌並沿信義路六段、福德街、中坡南路至玉成公園止，於福德街廣慈博愛園區前，設置「廣慈／奉天宮站」，開挖深度近地下十層、站體規模為一般高運量標準站的兩倍，還須克服淺層泥沼軟土到深層硬岩的複雜地質條件，堪稱「捷運史上最困難的工程」。

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鄭德發表示，交通局預計5月10日召開初勘委員會，屆時將決定初勘日期，初勘後若有必須修正的地方，改善後呈報交通部，由交通部排訂履勘委員會與履勘時程，完成必要之改善項目後報交通部，確認合格將會發給核定函，市府就能決定通車日期。通常從初勘至宣布通車，大約間隔1個月左右，最快6月底通車。

捷運局進一步說明，截至3月底進度達90.63％，信義線東延段「廣慈／奉天宮站」站體大致完成，目前上方福德街持續進行公車站及轉乘設施。最後其餘道路復舊回填作業與共同管溝，大概還需一年多的時間，但不影響通車。

交通委員會第一召集人李明賢詢問，東延段試營運期間有無優惠及明確方案；黃清信說，就他了解，交通局有召集會議討論相關事宜，北捷原則上配合市府政策，如有明確方案就會來執行。目前擬朝「可能這一段不一定要收費，讓乘客體驗一下」的方向規劃，例如本來坐到這一站要多5元，出站時用前一站的費率計算，為期1個月，但相關細節仍在討論中。

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