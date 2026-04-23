先放購物車再說？調查：近7成延後結帳 「這天數」是下單關鍵期

有調查發現，近7成消費者曾將商品加入購物車卻未立即購買。（資料照）

民眾網購時，除了直接購買，也有不少會先放購物車再考慮。有調查發現，近7成消費者曾將商品加入購物車卻未立即購買，且調查也發現，在「想買到真的買」的過程中，3至7天是關鍵轉單期，而最終促成下單的關鍵，往往不是猶豫或拖延，而是「確認真的需要」。

這次調查由東方線上消費者研究集團執行，透過「東方快線」網路調查完成，有效樣本數1000份，涵蓋台灣20至64歲男女，於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%。

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調查顯示，69.2%的消費者曾「將商品加入購物車但未立即結帳」，尤其女性占比顯著比男性高，47.6%的女性表示每次如此與經常如此。至於先將商品加入購物車的原因，主要是「單純喜歡，先存起來避免之後找不到」（62.6%），其次為「想確認加上運費、手續費或折扣後的最終價格」（57.3%），以及「集中管理後再決策」（56.5%）。

調查也發現，30歲以上的消費者會透過購物車確認最終商品價格，20至29歲的消費者則享受將商品加入購物車的快感，整體來看，40歲以上族群偏理性比較商品與價格，年輕族群更偏向預算限制。

網購商品放購物車，通常多久才會結帳？調查顯示，放入購物車後3至7天為關鍵購買期。57.6%的消費者會在7天內完成結帳，其中商品停留於購物車約7天（28.0%）為高峰，可見放入購物車後3至7天是從「有興趣」轉為「實際購買」的重要轉折點。且結帳時間點也有世代差異，40代消費者51.7%會將商品放置超過一個月甚至未購買，相較之下，60代族群決策速度較快，多集中於2至3天內完成結帳。

調查發現，促成購買的關鍵因素，76.1%的消費者表示是在「確認真的需要」後才會結帳，其次才是降價通知或優惠券（55.4%）及節慶折扣（44.7%）。整體而言，促銷雖具誘因，但消費決策的核心仍回歸於實際需求的確認。

商品加入購物車但未立即結帳的原因。（東方線上提供）

回頭清理購物車結帳的時機。（東方線上提供）

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