北市人口流失每月少掉1、2里 10年已少掉一個大安區

台北市民政局長陳永德今（23）日到議會民政委員會工作報告，會中議員關注台北市人口下跌、年輕人結婚、生育率下降議題，認為要台北要留住人口，解決居住問題很重要。（記者孫唯容攝）

台北市民政局長陳永德今（23）日到議會民政委員會工作報告，會中議員關注台北市人口下跌、年輕人結婚、生育率下降議題，認為要台北要留住人口，解決居住問題很重要。陳永德坦言台北市10年已少掉一個大安區，根據每個月底統計資料，「少的話都是七八百人，多的話有七八千人，每個月都可以少1、2個里」。

議員秦慧珠、陳賢蔚、簡舒培、洪婉臻、王孝維等人皆關注人口政策。秦慧珠指出，民政局發放生育獎勵金，希望能吸引民眾入籍台北市，不過她發現有不少民眾補助領完就搬走了，2年內搬走的人高達八成，因為生育補助比其他縣市高，而育兒津貼跟其他縣市差不多，沒有理由一定要留在台北市，特別是在台北年輕人買不起房子，因此生完就走，根本就是打水漂。

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簡舒培指出，新北市今年也把生育獎金提高到4萬元，因此連這種短暫的人口紅利都不會再有，回到根本問題「為什麼台北市留不住人？」最重要的原因就是「台北居大不易」，如果結婚後生活品質無法提升，甚至變得更辛苦，那很多人自然選擇單身，假設市府依然用舊思維，例如提高補助或辦團體婚禮，已經無法影響年輕人的決定，「給錢是小事，但給錢也無法讓人願意結婚生養」。

簡舒培認為，台北市人口持續流失，但房子仍然存在，關鍵是如何讓空屋釋出，轉化為可用資源，要如何透過政策鼓勵屋主釋出空屋、與政府合作轉為社會住宅，讓年輕人有穩定居住環境，才可能留住人口。

局長陳永德說，「人口政策放在民政局，真的很沉重」，目前台北市府也成立跨局處的人口政策委員會，有制定各項指標、KPI來努力，但是現在台北市人口不到244萬人，每個月底戶籍科在統計資料，「少的話都是七八百人，多的話有七八千人，每個月都可以少1、2個里」，人口確實每天都在下降。

陳永德也感嘆，過去30年前擔任民代時，「黃道吉日、週末、選舉」都少不了要參加婚禮，一週至少要跑10場，一天可能要跑7、8場婚禮，現在一個月1、2場可能都還沒有，就算有也還是自己好朋友。簡舒培則說，那是因為局長（陳永德）你人緣好，「她統計她去年一整年，參加婚禮場一根手指頭數得出來」，但是現在年輕人結婚也不喜歡找民代。

召集人王孝維則表示，現在變成這樣大家始料未及，目前政府只能把該做的做好，唯一能做的就是盡量補助。有議員詢問王孝維「你兒子娶了嗎？」王孝維也感嘆，「還沒，我煩惱」。他也說結婚最重要就是生育，可以鼓勵一下多給予補助，讓年輕人生育沒煩惱，「生三胎補助一百萬」人口就可能稍微增加。

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