外交與國經特考擴大英檢採認 BESTEP列入資格

考試院院會今日通過，今年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試等4項考試第一試，將於9月5日至9月7日舉行。（圖由考試院提供）

考試院院會今（23）日通過，今（2026）年公務人員特種考試外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族特考等4項考試，第一試將於9月5日至7日舉行。

考試院表示，為擴大選才來源，自今年起，外交特考與國經特考英語能力採認範圍擴大，新增「培力英語檢定測驗（BESTEP）」成績，讓更多具備英語能力者有機會報考；此外，原住民族特考四等考試法警類科，已刪除身高限制，放寬報考條件，提升考試公平性與多元性。

請繼續往下閱讀...

考試院說明，外交、國經及民航特考第一試均於台北考區舉行；原住民族特考則分別於台北、南投、屏東、花蓮及台東等5考區辦理，另四等法警類科第二試亦於台北舉行，相關安排兼顧考試效率與考生便利性。

各項考試暫定需用名額方面，外交特考三等設外交領事人員英文組共13組別、70名，四等外交行政人員5名，合計75名；國際經濟商務特考三等設4組別，共10名；民航特考三等設飛航管制等3科別，共42名；原住民族特考則涵蓋三等、四等及五等考試，共計134名，為這次名額最多的考試類別。

考試院說明，相關應考資格、考試科目、題型及成績計算方式，均依各項考試規則辦理，考選部將於5月13日公布應考須知，並於5月26日至6月4日開放網路報名，考生須透過國家考試報名系統完成報名程序。

考試院提醒，報考者應留意各項考試規定與時程，提早規劃準備方向，並依自身專長選擇適合類科。隨著國際事務、產業發展及公共服務需求提升，相關特考除提供多元進入公職管道，也肩負培育專業人才的重要任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法