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    首頁 > 生活

    新北市美術館開幕週年活動 大眾運輸攻略出爐

    2026/04/23 14:10 記者黃子暘／新北報導
    新北市美術館將於4月25日、26日舉辦開幕週年活動。（圖由新北市交通局提供）

    新北市美術館將於4月25日、26日舉辦開幕週年活動。（圖由新北市交通局提供）

    新北市美術館將於4月25日、26日舉行開幕1週年慶祝活動，規劃演唱會、市集、煙火及無人機展演。新北市交通局交通安全科長李友欽表示，美術館周邊停車場與停車位極為有限，且將實施滿場機制，禁止占用車道排隊等候，呼籲民眾搭乘台鐵等大眾運輸工具前往，民眾只要搭火車到鶯歌車站，出站後再由鶯歌區文化路步行經農會通廊，約6分鐘即可抵達。

    李友欽說，活動期間將加開接駁專車，由永寧轉運站往返美術館，永寧轉運站15點發車至20點，美術館16點發車至21點30分，採兩段票收費；民眾也可搭捷運板南線，在捷運永寧站1號出口轉乘917路線公車，三峽地區的民眾可搭乘981路線公車抵達新北市美術館。

    李友欽指出，活動期間各條公車路線及台鐵都會視客況機動加密班次，台鐵4月25日北上加開21點51分列車，南下加開21點30分列車；公車部分981（北大社區─鶯歌）增加21點、21點10分、21點20分、21點30分班次繞駛新北市美術館；917（鶯歌─捷運永寧站）增加21點、21點10分至捷運永寧站單向班次；731（陶藝山水環狀線）營運時間延長至22點，10至15分鐘1班。

    李友欽指出，活動期間另規劃水資源中心為機車收費停車場，有300格機車停車格位，收費方式為每日20元；另外美術館遊客也可搭乘731環狀線公車悠遊鶯歌老街、陶瓷博物館等景點。

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