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    首頁 > 生活

    70歲高齡換照5/31上路！ 違規最重罰3600元

    2026/04/23 14:04 記者吳亮儀／台北報導
    超過70歲高齡換照預計在今年5月31日上路，如果沒有依規定換駕照，最高可處3600元罰鍰。（資料照）

    超過70歲高齡換照預計在今年5月31日上路，如果沒有依規定換駕照，最高可處3600元罰鍰。（資料照）

    超過70歲高齡換照預計在今年5月31日上路，交通部今天（23日）預告​修正「公路證照及監理規費收費辦法」草案，如果沒有依規定換駕照，最高可處3600元罰鍰。

    交通部說明，這次修正內容是因應推動高齡駕駛換照新制，以提升道路交通安全，並指出，這次修法是因社會有儘速施行的期待，且未涉及貿易、投資或智慧財產權，因此縮短草案預告期間為14日，對於公告內容有任何意見或修正建議者，可在刊登公報隔日起14天內陳述意見或洽詢。

    超過70歲以上的駕駛人換駕照的「高齡換照措施」，起因是去年5月19日，新北市三峽區發生嚴重車禍，78歲余姓老翁駕駛自小客車行經北大國小旁時高速衝撞，造成3名學童死亡、12傷慘劇，余姓老翁最後也傷重，拖延數日後死亡。

    交通部在事後重新修正推高齡換照新制，年齡門檻由75歲下修至70歲，滿70歲須體檢並完成安全教育課程，換發3年效期駕照。75歲以上則維持3年換照。未換照駕車可罰1800元到3600元罰鍰，主動繳回駕照者可獲2年TPASS乘車優惠。

    根據未來新制，換駕照所需文件與費用包括身分證正本、駕照正本、1吋照片4張（包含體檢）、體檢合格證明、認知功能測驗證明（75歲以上）；換照規費每張50元。

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